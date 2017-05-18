تنفيذًا لتوجيهات السيسي.. استعادة 668 فدانًا من أملاك الدولة بالأقصر

الأقصر – محمد محروس:

شنت سلطات محافظة الأقصر، اليوم الخميس، حملة مكبرة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، لاستعادة أراضي وضع اليد وإزالة التعديات على أملاك الدولة، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأسفرت الحملة التي قادها اللواء حاتم زين العابدين، سكرتير عام محافظة الأقصر، واللواء عصام الحملي، مدير أمن الأقصر، عن إزالة 406 حالة تعد مقامة على إجمالي مساحة 668.8 فدانًا.

وتشمل الإزالات 219 حالة تعد في مختلف الوحدات المحلية على مساحة 231 فدانًا، و33 حالة تعد على الأراضي الزراعية على مساحة 426 فدانًا، وإزالة 10 حالات تعدّ على حرم الآثار على مساحة 1.6 فدان، وإزالة 144 حالة تعد على أملاك الري على مساحة 10.2 فدان، وشملت التعديات منازل وأسوار وزراعات.

من جانبه، أكد محمد بدر، محافظ الأقصر، استمرار حملات إزالة التعديات لانتزاع أملاك الدولة من مغتصبيها، وأنه لا تراجع عن الحملات لحين الانتهاء من انتزاع كل شبر من أملاك الدولة تم الحصول عليه بالمخالفة للقانون.