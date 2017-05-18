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طوارئ في مطار القاهرة.. تعرف على السبب

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طوارئ في مطار القاهرة.. تعرف على السبب طوارئ في مطار القاهرة.. تعرف على السبب

أصدرت السلطات المختصة في مطار القاهرة الدولي، بيانا، تعلن فيه عن فرض حالة الطوارئ بالمطار.

وأرجعت السلطات السبب إلى منع تسلل وباء «الكوليرا»، وسط الركاب القادمين، وذلك لانتشاره مؤخرا في عدد من الدول بينها اليمن.

وأضاف البيان أنه سيتم زيادة تشديد الاجراءات الاحترازية، ومتابعة الركاب، مراقبتهم طبيا.

كان وزير الصحة، دكتور أحمد عماد الدين، أصدر تعليماته بتشديد الرقابة في المطارات والموانئ، خوفا من تسلل الأمراض والأوبئة المعدية، وسط الركاب، خاصة القادمين من دولة اليمن، عبر الخطوط الجوية اليمنية القادمة من عدن وحضرموت.

وارتفع عدد الأطباء والمراقبين الصحيين في مطار القاهرة، لفحص الركاب القادمين من دول تنتشر بها الأوبئة مثل اليمن، للتأكد من خلوهم من «الكوليرا»، إذ لا يوجد داخل تطعيمات للوباء.

ويسجل المراقبون بيانات جميع الركاب، حتى الذين لم تظهر عليهم أعراض «الكوليرا»، حتى يتم متابعتهم في أماكن إقامتهم.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية أصدرت بيانا أكدت فيه أن أكثر من 7 ملايين و600 ألف شخص داخل اليمن عرضة للإصابة بـ«الكوليرا»، معلنة عن وفاة 51 شخصا بالوباء.

وأرجعت منظمة الصحة سبب انتشار الوباء إلى فقر الخدمات الطبية، وعدم قدرة المراكز الصحية على استيعاب المرضى، بسبب الحرب.

 

 

المصدر : مصرفايف

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