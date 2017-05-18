فيديو|«بكري» لـ«حمزاوي»: «المفروض منسمعش صوتك تاني»

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قال الكاتب الصحفي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن الدكتور عمرو حمزاوي، تحدث مؤخرًا خلال حوار أجراه مع الإعلامي يسري فودة، عما أسماه «القمع والألة الأمنية الحاكمة في مصر»، معلّقًا: «الحقيقة يُفترض أن حمزاوي لا يتحدث إطلاقًا ولا نسمع له صوتًا».

أضاف بكري، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار»، عبر فضائية «صدى البلد»: «الراجل اللي مصدّع رؤوسنا بالحرية كان أداة في يد الإخوان خلال عهدهم، وكان عضو في الحزب الوطني خلال عهد مبارك، ثم ارتمى في أحضان الإخوان ووقف ضد فض اعتصامي رابعة والنهضة الإرهابيين، ووصف ثورة 30 يونيو بالانقلاب».

شاهد أيضا

تابع: «اللي هتف ضد جيشنا في يوم من الأيام أوعوا تتصوروا أنه ممكن يتعدل، هؤلاء لا يجب أن يتم احتوائهم، اللي هيقف ضد مؤسسسات الدولة عمره ما هيكون مخلص، نختلف ضد النظام لكن المؤسسات خطوط حمراء، المفروض مانسمعش الأصوات دي تاني».