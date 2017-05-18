رئيس مجلس الأعمال الروسي: مصر ليست أكثر خطورة من تركيا

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قال رئيس مجلس الأعمال الروسي المصري، ميخائيل شامل أورلوف، إن الأوضاع في المطارات المصرية تغيرت بشكل كبير منذ انقطاع الرحلات الروسية، مضيفًا: "البلاد تنتظر السياح وعلى استعداد لتوفير الأمن، ولا أعتقد أن مصر أكثر خطورة من تركيا".

وانقطعت رحلات السياحة الروسية عن مصر منذ سقوط طائرة تقل 224 سائحا روسيا، لدى عودتها إلى روسيا، بعد قضاء عطلة في مدينة شرم الشيخ.

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وأشار أورلوف على هامش مؤتمر "قمة قازان 2017"، إلى أن الحركة السياحية الروسية لمصر غائبة للسنة الثانية على التوالي، وهذا ما يجعل الجانب المصري غير راض، وهذا أمر خطير للغاية، كما أنها لم تدع لجنة روسية أخرى للتحقق من المطارات الأسبوع الماضي.

وكان وزير النقل الروسي، مكسيم سوكولوف، قد أعلن في وقت سابق، أن موسكو والقاهرة في حوار مفتوح بشأن استئناف الرحلات الجوية بين البلدين.