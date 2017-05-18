فيديو| «بكري» عن قرابته بالحاج حمام: «أكذوبة من الحاقدين»

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نفى البرلماني مصطفى بكري، الأنباء التي تداولها البعض بشأن قرابته بالحاج حمام، الذي قاطع الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاح عدد من المشروعات في محافظات الصعيد.

وقال بكري، خلال برنامج"حقائق وأسرار"، المذاع على قناة "صدى البلد": "أعرف عم حمام من فترة، وليا الشرف أنه يكون قريبي بس هو مش قريبي، وكلنا ولاد عمومة واحدة".

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وتابع: "يوم مناقشة قضية المراشدة حضر في مجلس النواب وليه صورة معايا، بس الحاقدين قالوا في كل مكان أن بكري بيحرضه وهو ابن عمه، بس هو مش ابن عمي هو مواطن عبر عن أهله وناسه بكل صراحة وشجاعة".