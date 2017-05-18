أخبار عاجلة

الأوقاف: أداء صلاة التراويح عبر الميكروفونات بالتنسيق مع المديريات -
وزير الثقافة يفتتح معرض "إفريقيا في عيون فناني مصر" -
عيش الليلة - "لعبة الصلصال مع إياد نصار ونجلاء بدر وأشرف عبد الباقي .. ارسم عفريت بالصلصال" -
مساء dmc - إستمرار حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والنيل -
إيناسيو يوجه الشكر إلى ميدو لهذا السبب -
بعد 24 ساعه من تداول الصورة التي أثارت الرعب بالجيزة وقيل أنها “جثة”.. الداخلية تكشف التفاصيل الكاملة بعد التوصل إلى السيارة وقائدها -
عيش الليلة - نجلاء بدر وقصة "العفريت في الاستوديو .. عفريت الشبشب" -
بالصور || التعليم تعلن عن قواعد دخول الامتحان لطلاب الثانوية العامة وتطبعها على ظهر رقم الجلوس ..وعقوبات للمخالف -
عيش الليلة - "لعبة الأغاني" مع إياد نصار ونجلاء بدر وأشرف عبد الباقي -
وزارة الصناعة : قريبا شركة جلياد الامريكيه تنتج دواء يشفي من مرض التهاب الكبد الوبائي سي بنسبة 98% -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

فيديو| «بكري» عن قرابته بالحاج حمام: «أكذوبة من الحاقدين»

Google+ Print
فيديو| «بكري» عن قرابته بالحاج حمام: «أكذوبة من الحاقدين» فيديو| «بكري» عن قرابته بالحاج حمام: «أكذوبة من الحاقدين»

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

نفى البرلماني مصطفى بكري، الأنباء التي تداولها البعض بشأن قرابته بالحاج حمام، الذي قاطع الرئيس عبد الفتاح ، خلال افتتاح عدد من المشروعات في محافظات الصعيد.

وقال بكري، خلال برنامج"حقائق وأسرار"، المذاع على قناة "صدى البلد": "أعرف عم حمام من فترة، وليا الشرف أنه يكون قريبي بس هو مش قريبي، وكلنا ولاد عمومة واحدة".

شاهد أيضا

وتابع: "يوم مناقشة قضية المراشدة حضر في مجلس النواب وليه صورة معايا، بس الحاقدين قالوا في كل مكان أن بكري بيحرضه وهو ابن عمه، بس هو مش ابن عمي هو مواطن عبر عن أهله وناسه بكل صراحة وشجاعة".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
فيديو| وزير الصحة يأمر بتوظيف نجل أحد معارفه: «عينوه بعقد»

فيديو| وزير الصحة يأمر بتوظيف نجل أحد معارفه: «عينوه بعقد»

فيديو| «التموين»: «محتاجين نرحم نفسنا وبلاش إسراف في تخزين السلع»

فيديو| «التموين»: «محتاجين نرحم نفسنا وبلاش إسراف في تخزين السلع»

فيديو| «أمين»: «بلاش لحم رخيص في مسلسلات رمضان.. الناس صايمة»

فيديو| «أمين»: «بلاش لحم رخيص في مسلسلات رمضان.. الناس صايمة»

فيديو| خالد الجندي يوضح حكم الإفطار عن طريق الخطأ في رمضان

فيديو| خالد الجندي يوضح حكم الإفطار عن طريق الخطأ في رمضان