وزير الصحة ينفعل على مسئولي مستشفى الأقصر: «مفيش حاجة اسمهما كدا»

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انفعل الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، في أثناء زيارته لمشروع تطوير مستشفى الأقصر، بسبب سوء توزيع الأقسام داخل المبنى الجديد.

واستهل الوزير جولته بعد الافتتاح التجريبي لمستشفى أرمنت الجديد، بزيارة مستشفى الأقصر العام، حيث قام بتفقد أحد المباني الجديدة.

وأوضح المهندس المسئول عن تنفيذ المشروع للوزير، توزيع الأقسام داخل الدور الأرضي للمبنى، موضحًا ما يتضمنه من أقسام للطوارئ والمطبخ دون وجود قسم للأشعة، الأمر الذي أدى إلى انفعال الوزير، بسبب العناء الذي سيتكبده المرضى بتحويلهم إلى مبنى آخر من أجل إجراء الكشف بالأشعة.

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وقال الوزير: "مفيش حاجة اسمهما كدا، الأشعة لازم تبقى جنب الطوارئ لازم، إحنا روحنا في طوارئ مستشفى كفر سعد، ولقينا الأشعة في مبنى تاني والعيان بيطلع من برة، وأنا مش عايز كدا، كلامي واضح".

ووجه الوزير، الدكتور أسامة الدسوقي وكيل الصحة بالأقصر، بضرورة إجراء تعديلات، مؤكدًا "لازم الأشعة تكون جنب الطوارئ، ومفيش حاجة اسمها هيعملوا كدا، همشي هيعملو حاجة تانية، ومش هستلم منهم، هما دول مش شايفين حاجة".