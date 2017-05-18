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مكرم محمد أحمد للإعلاميين الأفارقة: نُحارب لنصرة قضايا القارة

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مكرم محمد أحمد للإعلاميين الأفارقة: نُحارب لنصرة قضايا القارة مكرم محمد أحمد للإعلاميين الأفارقة: نُحارب لنصرة قضايا القارة

مصراوي Masrawy

رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مكرم محمد أحمد

القاهرة- (أ ش أ):

قال رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مكرم محمد أحمد، إن معهد الصحفيين الأفارقة حريص على تجويد أعماله وسيكون في تطور مستمر، وذلك بناء على ملاحظات الزملاء والزميلات، وأنهم في بلد إفريقي يحارب من أجل أن ينتصر لحوار الجنوب مع الجنوب والجنوب مع الشمال ولقضايا القارة التي تعاني منها الدول الإفريقية مثل الفقر والفساد والأوضاع الاقتصادية الصعبة وغياب الديمقراطية.

جاء ذلك خلال الحفل الختامي لتخريج دفعة جديدة من معهد تدريب الإعلاميين والصحفيين الافارقة بمقر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بماسبيرو، بحضور أحمد سليم الأمين العام للمجلس الأعلى للإعلام، ومحفوظ الأنصاري رئيس اتحاد الصحفيين الأفارقة، وجمال شوقي عضو المجلس الأعلى للاعلام وعدد من سفراء الدول الأفريقية ورجال الإعلام.

وعقب الحفل، استضاف مكرم سفراء الدول الأفريقية بمكتبه، وأكد أهمية التعاون بين والدول الإفريقية وأنهم جميعا طلاب ديمقراطية ويسعون لتحسين أوضاع القارة.

من جانبه، أشار سفير موريتانيا بالقاهرة إلى أنه يتشرف بمقابلة قامة إعلامية كبيرة متمثلة في رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وتهنئته بالمنصب الجديد، كما وجه الشكر إلى جمهورية مصر العربية (حكومة وشعبا) على الجهد المبذول في مجال الإعلام قائلا "هذا ليس غريبا على مصر".

يذكر أن الدفعة تضم 30 إعلاميا إفريقيا تلقوا تدريبهم على أرقى الفنون الصحفية والإعلامية داخل المعهد، وتأتي هذه الدورة في ختام عام تدريبي استمر لمدة 10 أشهر وانتجت فيه 10 دورات شارك فيها 250 إعلاميا إفريقيا.

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