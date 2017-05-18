رئيس الوزراء يلتقي مواطن من ذوي الإعاقة للتعرف على مشكلاتهم وحلها

القاهرة- (أ ش أ):

التقى رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، المواطن بسام نبيل عبد الكريم الذي عرض مجموعة من المشكلات والمطالب الخاصة بأوضاع ذوي الإعاقة في المجتمع المصري، والتي تتمثل أبرزها في تحسين معايير الأجهزة التعويضية في مصر، وجعل لوحات السيارات المجهزة طبيا بلون مختلف للمساعدة في حل الكثير من المشاكل.

هذا فضلا عن بحث دور الأشخاص ذوي الإعاقة في عام 2018 "عام ذوي الإعاقة".

وخلال اللقاء، الذي يأتي استجابة لمطلب هذا المواطن خلال المؤتمر الدولي السنوي السادس للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتمكين الأشخاص ذوي الاعاقة، بتحديد موعد لعرض عدد من المطالب الخاصة بأوضاع ذوي الإعاقة.

وأكد رئيس الوزراء أن الدولة تولى أهمية كبيرة لمطالب ذوي الإعاقة وتعهد بدراسة ما تم طرحه خلال اللقاء ووضعه حيز التنفيذ.