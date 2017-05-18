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مقتل وإصابة 14 شخصًا بحادث دهس في نيويورك

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مقتل وإصابة 14 شخصًا بحادث دهس في نيويورك مقتل وإصابة 14 شخصًا بحادث دهس في نيويورك

مصراوي Masrawy

حادث دهس في نيويورك

كتب - علاء المطيري:

قالت "سي بي إس" الأمريكية إن سيارة مسرعة نفذت عملية دهس في ميدان "تايمز سكوير" في مدينة نيويورك الأمريكية، وأدت إلى مقتل شخصًا وإصابة 13 آخرين.

ولفتت الشبكة إلى أن عملية الدهس تم تنفيذها بواسطة سيارة "هوندا" حمراء قبل أن تصطدم بإحدى الحواجز على جانب الطريق.

وذكرت الشبكة أن مراسلها أكد إخراج سائق السيارة من داخلها، مشيرة إلى قول شرطة نيويورك أن الدافع ليس إرهابيًا ولكنها ربما يكون بسبب قيادة في حالة سكر.

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