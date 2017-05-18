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"مجتمع السلم" الجزائرية تتجه لرفض عرض بوتفليقة

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"مجتمع السلم" الجزائرية تتجه لرفض عرض بوتفليقة "مجتمع السلم" الجزائرية تتجه لرفض عرض بوتفليقة

مصراوي Masrawy

عبد العزيز بوتفليقة

الجزائر - (د ب أ): 

تتجه حركة مجتمع السلم المحسوبة على التيار الإخواني في الجزائر إلى رفض عرض رئيس البلاد عبد العزيز بوتفليقة، القاضي بالانضمام للحكومة المقبلة.

وحصل تحالف حركة مجتمع السلم (حمس ) الذي يضم أيضًا حزب جبهة التغيير، على 33 مقعدًا في انتخابات تجديد أعضاء المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأدنى للبرلمان) التي جرت في الرابع مايو الحالي.

ونقل الموقع الاخباري الإلكتروني كل شيء عن الجزائر عن عبد الرزاق مقري، رئيس حركة "حمس" قوله، اليوم الخميس: " سندعو مجلس الشورى للاجتماع غدًا الجمعة، للفصل في عرض الرئيس القاضي بالمشاركة في المقبلة. الاتجاه الغالب في مجلس الشورى هو عدم المشاركة.

وأكد مقري، أن عبد المجيد مناصرة رئيس جبهة التغيير يقاسمه نفس الموقف، وأنه يعارض الانضمام إلى الحكومة، لكنه اعترف بوجود جناح في الحركة يسعى لترجيح خيار المشاركة.

وهدد مقري بترك منصبه في حال قرر مجلس شورى حركة مجتمع السلم المشاركة في الحكومة.

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