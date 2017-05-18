شاهد| بعد بلوغها الثمانين.. نادية الجندي تدخل قفص الزوجية رمضان المقبل

شيماء مصطفى

كشفت مصادر مقربة من النجمة نادية الجندي أنها تعيش قصة حب تقترب من الزواج الثالث في حياتها.

وأشارت المصادر ذاتها إلي أن الزفاف سيتم بعد شهر رمضان المقبل، حينها ستعلن الجندي الى العلن اسم الزوج الثالث في حياتها، والذي يأتي من خارج الوسط الفني، وفق التقارير التي ما زالت في دائرة الشائعات.

يشار أن “نجمة الجماهير” تزوجت مرتين في السابق، الأولى من الفنان عماد حمدي والد ابنها الوحيد هشام، لتتزوج بعد وفاته من المنتج محمد مختار الذي قدم معها عدداً من ابرز أفلامها السينمائية.

ومن أهم أفلام الجندي: “وكالة البلح”، “خمسة باب”، “جبروت امرأة”، “شهد الملكة”، “الضائعة”، “الإرهاب”، “مهمة في تل أبيب”، “حكمت فهمي”، “امرأة هزت عرش مصر”، “اغتيال”، و”48 ساعة في إسرائيل”.

ومع ظهور موجة الكوميديا الجديدة في السينما اتجهت إلى العمل في التلفزيون، فقدمت مسلسلات عديدة منها “مشوار امرأة”، “من أطلق الرصاص على هند علام”، و”ملكة في المنفى”.

وكانت أبرز إطلالتها الأخيرة خلال حفل توزيع جائزة ساويرس الثقافية بدار الاوبرا المصرية في شهر يناير الماضي.

المصدر : مباشر 24

شبكةعيونالإخبارية

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