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فيديو| مذيعة مصرية ترد على مشاهد: «هلبس لك قميص نوم»

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فيديو| مذيعة مصرية ترد على مشاهد: «هلبس لك قميص نوم» فيديو| مذيعة مصرية ترد على مشاهد: «هلبس لك قميص نوم»

هاجم أحد المشاهدين يُدعى «عمر» الإعلامية شيماء جمال، مقدمة برنامج «المشاغبة» المذاع عبر فضائية «LTC»، وذلك على خلفية نبشها في القبور لاستخراج جثة.

وقال «عمر» في مداخلة هاتفية في البرنامج قائلًا: «اللي عملتيه ده إجرام وإنتي مجرمة وده أقل توصيف أقوله لكي».

 

وأضاف: «إنتي بتدوري على سبق وده مش صحيح والمقابر لها حرمة وأصحابها لا يعلمون بما قمتي به، فنبش المقابر انتهاك، وكنتي تقدري توصلي فكرتك بعيدًا عن الإثارة».

وتابع بالقول: «إنتي لو بتعملي برنامج عن المخدرات هتطلعي تشمي قدامنا، على الهواء، وهتعملي إيه لو بتعملي برنامج عن الدعارة هتطلعي بقميص نوم”، فردت الإعلامية قائلة: “إيه الكلام ده بقى هو قميص النوم هلبسهولك يعني».

 

 

المصدر : مباشر 24

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