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"استشاري طاقة": انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بشرية المصدر

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"استشاري طاقة": انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بشرية المصدر "استشاري طاقة": انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بشرية المصدر

مصراوي Masrawy

الدكتور ماهر عزيز

كتبت- مادي غيث:

كشف الدكتور ماهر عزيز، استشاري الطاقة والبيئة وتغير المناخ، أن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري صادرة أنشطة بشرية.

جاء ذلك في تقرير المساهمات الوطنية بشأن التغيرات المناخية، الذي عرضه الدكتور ماهر عزيز خلال حلقة العمل التدريبية الثالثة المُقامة في مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، في الفترة من 16 إلى 18 مايو، والبرنامج التدريبي على التغيرات المناخية للباحثين بجهاز شئون البيئة وفروعه الإقليمية.

وأشار التقرير إلى أن عمليات الحصر الوطني بما فيها من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وعمليات الإزالة التي تتم داخل نطاق الإقليم الوطني، وكذلك في المناطق البعيدة عن السواحل التي تدخل في النطاق القانوني للبلد.

ولفت استشاري الطاقة والبيئة، إلى أن انبعاثات الوقود المستعمل في وسائل النقل البري تحسب ضمن انبعاثات البلد الذي يُباع فيه الوقود، وليس في البلد الذي تستعمل فيه وسيلة النقل باعتبار أن الأرقام الإحصائية الخاصة بمبيعات الوقود متاحة بشكلٍ أكبر وعادة ما تتسم بدقة أكثر.

وتتكون تقارير حصر غازات الاحتباس الحراري من مجموعة جداول قياسية للإبلاغ، تغطي جميع أنواع الغازات المعنية والفئات والسنوات وتقرير تحريري لشرح المنهج والبيانات التي تمت الاستعانة بها لإعداد التقدير.

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