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البرلمان الأوروبي يدين اضطهاد المثليين في الشيشان

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البرلمان الأوروبي يدين اضطهاد المثليين في الشيشان البرلمان الأوروبي يدين اضطهاد المثليين في الشيشان

مصراوي Masrawy

البرلمان الأوروبي

ستراسبورج - (د ب أ):

أدان البرلمان الأوروبي، اليوم الخميس، اضطهاد رجال مثليين في منطقة الشيشان الروسية المتمتعة بالحكم الذاتي، داعيًا السلطات المحلية إلى إنهاء الاحتجاز التعسفي والتعذيب.

وأعرب البرلمان الأوروبي عن عميق قلقه بعد اتهام السلطات المحلية في المنطقة ذات الأغلبية المسلمة باعتقال وتعذيب مثليين.

وبحسب تقارير وسائل الإعلام المحلي، توفى رجلان في الحجز وقتل ثالث على يد أسرته فيما يسمى جرائم الشرف.

ودعا البرلمان الأوروبي روسيا إلى حماية حقوق السحاقيات والمثليين وذوي الميول الجنسية الى النوعين والمتحولين جنسيا والمخنثين، للتحقيق في الحملة المنسقة المزعومة من أعمال العنف وترويع المثليين في الشيشان.

وقلل رئيس الشيشان المدعوم من الكرملين، رمضان قديروف من هذه المزاعم. وقال المتحدث باسمه علي كريموف الشهر الماضي في تصريحات نقلتها وكالة أنباء انترفاكس إنه من المستحيل احتجاز وقمع ما ليس موجودًا ببساطة في الجمهورية.

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