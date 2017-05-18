"الإنتاج الحربى والصحة" يفجران مفاجأة كبرى للشعب المصرى

شيماء مصطفى

استقبل الدكتور محمد سعيد العصار - وزير الدولة للانتاج الحربي، الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة، وعددا من الوفد المرافق له بمقر الوزارة.

وتناول اللقاء مناقشة الموقف التنفيذي لمجالات التعاون المشتركة بين الجانبين والتى من أهمها إنشاء عدة مصانع تخدم المجال الطبي منها مصنع إنتاج مضادات وعلاجات أمراض الاورام، وإقامة مصنع لتصنيع السرنجات ذاتية التدمير بالتعاون مع شركة فاكسيرا التابعة لوزارة الصحة ومصنع لإنتاج المحاليل الطبية بالتعاون مع شركة فاكسيرا وشركة اكديما بالاضافة إلى إشراف وزارة الإنتاج الحربي على تنفيذ إنشاء مصنع لقاحات انفلونزا الطيور وأخيرًا مصنع لتجهيز سيارات الاسعاف.

وأكد العصار أنه تم الاتفاق مع وزارة الصحة على عقد الجمعية التاسيسية الاولي لشركة we can "نحن نستطيع" يوم الأحد المقبل بمقر وزارة الإنتاج الحربي وهي الشركة التي تضم ممثلون عن وزارة الانتاج الحربي وشركة فاكسيرا التابعة لوزارة الصحة وشركة فاركو قطاع خاص من اجل البدء في تنفيذ اقامة مصنع انتاج مضادات وعلاجات امراض الاورام.

وقال العصار ان البدء في تنفيذ مشروع مصنع لانتاج امراض الاورام يعتبر امن قومي واصبح ضرورة هامة خاصة في ظل ارتفاع اسعار استيراد هذه النوعية من العقاقير.

وأضاف أن وزارة الانتاج الحربي تسعي بكل طاقاتها لاستغلال امكانياتها التكنولوجية والبشرية الضخمة للتعاون مع كافة وزارات ومؤسسات الدولة في تنفيذ مشروعات قومية تخدم المواطن المصري وتقلل الاستيراد وتوفر عملة صعبة للبلاد بما يخدم الاقتصاد الوطني.

ومن جانبه اكد الدكتور عماد الدين ان وزارة الصحة تولي اهتمام كبير للتعاون مع وزارة الانتاج الحربي لاستغلال امكانيات مصانعها التكنولوجية الكبيرة لتنفيذ عدد من المشروعات التي تهم صحة المواطن المصري ، وقال عماد الدين ان البدء في تنفيذ مشروع اقامة مصنع لعلاج امراض الاورام امر في غاية الاهمية وطال انتظاره.

وأوضخ أن وجود هذا المصنع سيوفر علي المرضي عناء التكلفة الباهظة لهذه الادوية و كذلك ضمان توافرها طول الوقت وعدم تأثر وجودها بنقص العملة الصعبة وقلة الاستيراد.

تعاون بين "الانتاج الحربي" و "الصحة" لإنشاء مصنع لإنتاج أدوية أمراض الأورام.. صور‎

المصدر : صدى البلد

شبكةعيونالإخبارية

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