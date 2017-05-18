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ألفيش يحذر ريال مدريد قبل نهائي دوري الأبطال

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ألفيش يحذر ريال مدريد قبل نهائي دوري الأبطال ألفيش يحذر ريال مدريد قبل نهائي دوري الأبطال

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توج نادي يوفنتوس الإيطالي بلقب كأس إيطاليا، بعدما تغلب أمس الأربعاء، على نظيره لاتسيو بهدفين دون رد، في المباراة النهائية.

وبهذا التتويج تمكن فريق السيدة العجوز من وضع يده على اول بطولة من الثلاث منافسات التي يعسى إلى تحقيقها وهي بطولة الدوري الإيطالي ودوري أبطال أوروبا. 

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واثناء احتفاله بتحقيق اللقب، نشر الظهير البرازيلي داني ألفيش، ظهير أيمن يوفنتوس، صورة له مع زملائه عبر مواقع التواصل الاجتماعي موجها رسالة تحذيرية لريال مدريد الأسباني قبل المباراة المرتقبة بين الفريقين في نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا مطلع الشهر المقبل.

وعلق ألفيش عليها قائلاً: "الآن أصبح الفريق نشيطا"، وهي الرسالة التي أكدت بعض الصحف الأسبانية مثل "موندو ديبورتيفو" و"أ س" أنها موجهة لفريق ريال مدريد.

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التحرير

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