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طالبة: أستاذي طلب معاشرتي بالجامعة وقالي تعالي نتفرج على أفلام إباحية

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طالبة: أستاذي طلب معاشرتي بالجامعة وقالي تعالي نتفرج على أفلام إباحية طالبة: أستاذي طلب معاشرتي بالجامعة وقالي تعالي نتفرج على أفلام إباحية

روت طالبة بكلية العلوم جامعة القاهرة تفاصيل طلب أستاذ بالجامعة منها مشاهدة أفلام إباحية برفقته.

وقالت: «كان عندي امتحان جيولوجيا وطلب مني الاتصال به قبل الحضور، واتصلت به فطلب مني الحضور في الساعة الثالثة عصرا لمقر الكلية بمفردي».

وأضافت خلال لقائها في برنامج «صبايا الخير» تقديم الإعلامية ريهام سعيد، المذاع على فضائية «النهار»: «حضرت في موعدي وتوجهت إلى أستاذ الجامعة وعندما وصلت له في المدرج سألني مذاكرة؟ فقولت له نعم ما عدا جزء معين من المادة فأغلق الباب وقال: أنا عايز أعمل معاكِ علاقة زي علاقة رجل بست ودي مش حرام وده علم، هو أنتِ مش بتتفرجي على أفلام إباحية؟.. لازم تتفرجي معايا، فطلبت من دكتور المادة فتح الباب وهددته بفضح أمره».

 

 

 

المصدر : فيتو

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