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بالصور.. الظهور الأول لإيمان أبو طالب مع زوجها المتحدث العسكري السابق

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بالصور.. الظهور الأول لإيمان أبو طالب مع زوجها المتحدث العسكري السابق بالصور.. الظهور الأول لإيمان أبو طالب مع زوجها المتحدث العسكري السابق

حرصت الاعلامية إيمان أبو طالب، على حضور الأمسية الشعرية للشاعر عصام خليفة، برفقة زوجها المتحدث العسكري السابق العميد محمد سمير.
 
وأقيمت الأمسية مساء أمس الأربعاء، بالمسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، ويعتبر هذا هو الظهور الأول للعروسين بعد زواجهما، يوم السبت الماضي، كما حضر الأمسية الدكتور عصام شرف، رئيس وزراء الأسبق، وعدد من نجوم السياسة والاعلام.
 
يذكر أن المتحدث العسكري السابق العميد محمد سمير، قد عقد قرانه على الاعلامية إيمان أبو طالب، يوم السبت الماضي، بحديقة دار القوات الجوية، برفقة عدد من المقربين، وعقد قرانهما الدكتور أحمد عمر هاشم.
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المصدر : مصراوى

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