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السيطرة على حريق بمصنع كيما في أسوان

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مصراوي Masrawy

حريق بمصنع كيما في أسوان (3)حريق بمصنع كيما في أسوان (3)

حريق بمصنع كيما في أسوانحريق بمصنع كيما في أسوان

حريق بمصنع كيما في أسوان (2)حريق بمصنع كيما في أسوان (2)

أسوان - إيهاب عمران: 

سيطرت قوات الحماية المدنية بأسوان، اليوم الخميس، على حريق شب في غرفة الأمونيا في مصنع كيما، بسبب تسرب كمية من الغاز التي اشتعلت بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

كان اللواء مجدي موسى مدير أمن أسوان، تلقى إخطارًا من العميد ضياء الدين صبحي، وكيل إدارة الحماية المدنية يفيد بنشوب حريق في مصنع كيما جنوب مدينة أسوان.

جرى الدفع بسيارات الإطفاء التي تمكنت من إخماد الحريق ومنع امتداده لباقي المصنع.

وتبين أن الحريق شب في غرفة ضاغط الأمونيا بالمصنع نتيجة تسرب جزء من هذا الغاز الذي اشتعل بعد ذلك بسبب ارتفاع درجة الحرارة، وجرت السيطرة عليه وإخماده.

من جهته، أكد مصدر مسئول بالمصنع، أن الحريق لم يؤثر على سير العمل والذي يجري بشكل طبيعي عقب إخماد الحريق.

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