حقيقة قائمة «حيتان أراضي الدولة» المنتشرة على السوشيال ميديا

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انتشرت قائمة مطولة على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، تضم أسماء رجال أعمال وإعلاميين وصحفيين ومسئولين ووزراء، بزعم أنهم أشهر من استولوا على أراضي الدولة، لا سيما الأراضي الصحراوية على طريقي الإسكندرية، والإسماعيلية الصحراوي.

وأوضحت بعض القوائم المنتشرة على "فيس بوك"، مساحات الأراضى التي وضع هؤلاء الأشخاص أيديهم عليها، وقيمة هذه الأراضي والتي وصلت إلى 500 مليار جنيه، بحسب القوائم المزعومة.

قائمة سوداء

مصدر بلجنة استرداد أراضي الدولة، أشار إلى أن لجنة الحصر منذ فترة أعلنت أن أغلب "جهات الولاية" قدمت الحصر الخاص بالتعديات الواقعة على أراضيها وتم مراجعتها وتدقيقها، وأن اللجنة أصبح لديها حصر كامل بالمعلومات والأسماء والمساحات لأكثر من ٧٠% من أراضي الدولة المتعدى عليها وجرى تسجيل هذا الحصر في قاعدة البيانات الخاصة باللجنة.

وعن صدور قائمة بأسماء المعتدين على أراضي الدولة، قال إنه ليس هناك قائمة، موضحا أنه كان هناك اقتراحا العام الماضي، بأن يتم إعداد "قائمة سوداء"، يتم إعلانها وفيها أسماء كل مغتصبي أراضى الدولة، وكل من يرفضون الاستجابة لتقنين أوضاعهم ليعلم الجميع من يغتصبون حق الشعب الدولة، ولكن لم يفعل هذا الاقتراح، بحسب المصدر.

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80 ألف فدان

من جانبه، قال أحمد أيوب، المتحدث باسم لجنة استرداد أراضي الدولة، في تصريحات صحفية، إن للجنة تعمل منذ حوالي 14 شهرًا، وتم سحب 80 ألف فدان من بينهم 70 ألف فدان أراضي زراعية و7 آلاف فدان تابعين لهيئة المجتمعات العمرانية.

ولفت إلى أن هناك 17 ألف طلب تقنين أوضاع للأراضي المتعدى عليها، وسيتم التقنين لكل من يثبت الجدية، موضحاً أنه بنهاية الأسبوع سيكون هناك 5 آلاف طلب تقنين تم النظر بهم.

وأضاف أيوب، أن اللجنة عندما بدأت في عملها كان لا يوجد أي حصر، مشيراً إلى أن اللجنة أنجزت حصر 70% من أراضي الدولة المنهوبة، وحصيلة أراضي طرح النهر لم تتجاوز في العام 140 مليون جنيه، وتم استرداد 80 ألف فدان منها.