أخبار عاجلة

الأوقاف: أداء صلاة التراويح عبر الميكروفونات بالتنسيق مع المديريات -
وزير الثقافة يفتتح معرض "إفريقيا في عيون فناني مصر" -
عيش الليلة - "لعبة الصلصال مع إياد نصار ونجلاء بدر وأشرف عبد الباقي .. ارسم عفريت بالصلصال" -
مساء dmc - إستمرار حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والنيل -
إيناسيو يوجه الشكر إلى ميدو لهذا السبب -
بعد 24 ساعه من تداول الصورة التي أثارت الرعب بالجيزة وقيل أنها “جثة”.. الداخلية تكشف التفاصيل الكاملة بعد التوصل إلى السيارة وقائدها -
عيش الليلة - نجلاء بدر وقصة "العفريت في الاستوديو .. عفريت الشبشب" -
بالصور || التعليم تعلن عن قواعد دخول الامتحان لطلاب الثانوية العامة وتطبعها على ظهر رقم الجلوس ..وعقوبات للمخالف -
عيش الليلة - "لعبة الأغاني" مع إياد نصار ونجلاء بدر وأشرف عبد الباقي -
وزارة الصناعة : قريبا شركة جلياد الامريكيه تنتج دواء يشفي من مرض التهاب الكبد الوبائي سي بنسبة 98% -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

محافظ الغربية عن الإرهابيين: «وشهم فيه حاجة غلط وعليهم غضب ربنا»

Google+ Print
محافظ الغربية عن الإرهابيين: «وشهم فيه حاجة غلط وعليهم غضب ربنا» محافظ الغربية عن الإرهابيين: «وشهم فيه حاجة غلط وعليهم غضب ربنا»

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

كتب:- محمد عباس

شن اللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية، اليوم الخميس، هجوما على الإرهابيين، وبعض الشباب الذين يتم استغلالهم في تنفيذ التفجيرات وقتل جنود وضباط الجيش والشرطة.

قال صقر عن الإرهابيين: "وشهم كدا يبقى فيه حاجة غلط وعليهم غضب ربنا"، متابعا: "الشباب اللي بيخربوا ويحدثوا عنف بيهينوا أهاليهم اللي تعبوا علشانهم، وفي الآخر يجرجروهم وراهم في زيارات السجون".

شاهد أيضا

وأكد على ضرورة مواجهة الإرهاب ومحاربه الأفكار الظلامية، والعمل على تصحيح المفاهيم الخاطئة لدى الشباب، بإقامة ندوات توعية بالمدارس والجامعات، مشددا على دور الإعلام ورجال الدين، في التوعية وتصحيح المفاهيم لدى الشباب وعدم الاستماع إلى الأفكار المخربه والهدامة.

جاء ذلك خلال الندوة، التي نظمها المجلس الأعلى للثقافة عن مواجهة الفكر الإرهابي المتطرف، اليوم الخميس، في قاعة المؤتمرات بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور إكرام بدر، مقرر لجنة العلوم السياسية، الدكتور حسن سلامة، أستاذ العلوم السياسية، الدكتورة هند الجبالي، عضو مجلس النواب، الدكتورة حنان كمال، عضو اللجنة،  جابر سركيس، مدير عام ثقافة الغربية، الشاعر مصطفى منصور، وعدد من المواطنين.

18582605_1375616519151339_5496084851289601651_n
18527318_1375615142484810_1123035490587188896_o
18581545_1375618125817845_1578237751922515153_n
18556424_1375616052484719_4681006225239087576_n
18555944_1375617192484605_1178154817724999673_n
18485718_1375616845817973_5311875158684538113_n

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
إيناسيو يوجه الشكر إلى ميدو لهذا السبب

إيناسيو يوجه الشكر إلى ميدو لهذا السبب

«الأوقاف»: منع مكبرات الصوت في صلاة التراويح «قرار تنظيمي»

«الأوقاف»: منع مكبرات الصوت في صلاة التراويح «قرار تنظيمي»

وزير الآثار: أمامنا مشوار طويل لافتتاح وتطوير 20 متحفا

وزير الآثار: أمامنا مشوار طويل لافتتاح وتطوير 20 متحفا

«الصيادلة»: لجنة الحراسة القضائية ليس لها أي صفة قانونية

«الصيادلة»: لجنة الحراسة القضائية ليس لها أي صفة قانونية