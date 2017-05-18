محافظ الغربية عن الإرهابيين: «وشهم فيه حاجة غلط وعليهم غضب ربنا»

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كتب:- محمد عباس

شن اللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية، اليوم الخميس، هجوما على الإرهابيين، وبعض الشباب الذين يتم استغلالهم في تنفيذ التفجيرات وقتل جنود وضباط الجيش والشرطة.

قال صقر عن الإرهابيين: "وشهم كدا يبقى فيه حاجة غلط وعليهم غضب ربنا"، متابعا: "الشباب اللي بيخربوا ويحدثوا عنف بيهينوا أهاليهم اللي تعبوا علشانهم، وفي الآخر يجرجروهم وراهم في زيارات السجون".

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وأكد على ضرورة مواجهة الإرهاب ومحاربه الأفكار الظلامية، والعمل على تصحيح المفاهيم الخاطئة لدى الشباب، بإقامة ندوات توعية بالمدارس والجامعات، مشددا على دور الإعلام ورجال الدين، في التوعية وتصحيح المفاهيم لدى الشباب وعدم الاستماع إلى الأفكار المخربه والهدامة.

جاء ذلك خلال الندوة، التي نظمها المجلس الأعلى للثقافة عن مواجهة الفكر الإرهابي المتطرف، اليوم الخميس، في قاعة المؤتمرات بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور إكرام بدر، مقرر لجنة العلوم السياسية، الدكتور حسن سلامة، أستاذ العلوم السياسية، الدكتورة هند الجبالي، عضو مجلس النواب، الدكتورة حنان كمال، عضو اللجنة، جابر سركيس، مدير عام ثقافة الغربية، الشاعر مصطفى منصور، وعدد من المواطنين.











