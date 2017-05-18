أبو العلا: موازنة قطاع الصحة «أضحوكة كبرى»

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وصف الدكتور أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، ووكيل لجنة الشئون الصحية بالمجلس، موازنة قطاع الصحة في الموازنة الجديدة للعام المالي 2017\2018، بأنها «أضحوكة كبرى»، مؤكدًا أن الرعاية الصحية تحتاج إلى كثير من الأموال، لتقديم رعاية مناسبة.

وأوضح أبو العلا، في تصريحات صحفية، أن ضم اعتمادات المياه والصرف الصحي لموازنة قطاع الصحة من أجل زيادة الأرقام للوفاء بالاستحقاقات الدستورية «أمر يثير السخرية»، لأنها تابعة للإسكان وليس الصحة.

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وأضاف أن الحكومة تدعي أن موازنة قطاع الصحة 105 مليارات، في حين أن الواقع الفعلي للمخصصات 45 مليار جنيه فقط منها 30 مليار مرتبات وأجور، معلناً رفضه تحميل مخصصات قطاع الصحة 25 مليار جنيه من فوائد الديون، واتهم الحكومة بـ«الالتفاف والمناورة» للوصول إلى نسبة الاستحقاق الدستوري التي نص عليها الدستور.

وأكد نائب «المصريين الأحرار»، أن المتبقي لقطاع الصحة لا يكفي لتقديم أي خدمة صحية للمواطن المصري، مشيراً إلي أن لجنة الصحة ستعد عدد من التوصيات لتقديمها إلى لجنة الخطة والموازنة، وستشمل إخراج المياه والصرف الصحي من الموازنة الخاصة بالصحة، وزيادة الموازنة لتجهيز البنية التحتية للتأمين الصحي، وأيضا ووضع 3 مليار جنيه تحت بند على نفقة الدولة، لأن وضعهم تحت بند دعم غير القادرين فإن هذه المبالغ لا يتم صرفها.