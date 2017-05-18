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عضو بـ«سياحة البرلمان»: سنعمل على تذليل العقبات أمام السائحين

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عضو بـ«سياحة البرلمان»: سنعمل على تذليل العقبات أمام السائحين عضو بـ«سياحة البرلمان»: سنعمل على تذليل العقبات أمام السائحين

التحرير

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قال النائب رياض عبد الستار، عضو لجنة السياحة والطيران المدني بالبرلمان، إن أعضاء اللجنة زاروا اليوم الخميس، مطار الغردقة؛ للوقوف على بعض السلبيات الموجودة، والخاصة بإنهاء إجراءات دخول السائحين للمدينة عبر المطار.

وأوضح عبد الستار، في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، أن الأسبوع الماضي شهد حالة تكدس للسائحين؛ لطول الوقت الذي استلزم إنهاء إجراءات دخولهم للمدينة، مشيرًا إلى أن السائحين اضطروا للانتظار داخل الباصات السياحية، لحين إنهاء إجراءات الدخول، وأضاف أن أعضاء اللجنة سيعملون على تذليل مثل تلك العقبات أمام السائحين.

وتابع: «أعضاء سياحة البرلمان يجتمعون حاليًا مع اللواء صادق الشورى، مدير مطار الغردقة الدولي، ومسئولين بالشركة القابضة للمطارات، وممثلين لوزارة الطيران، لمناقشة الإجراءات الأمنية الخاصة بتأمين السائحين، بالإضافة لاستعراض الشهادات الدولية التي حصل عليها المطار، والتي تفيد بأهميته في المجال السياحي، كمطار دولي».

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وأشار النائب رياض عبد الستار، إلى أن أعضاء لجنة السياحة التقوا أمس، اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، والمستثمرين السياحيين، وأصحاب شركات السياحة، للوقوف على كل السلبيات التي تواجه القطاع السياحي بمحافظة البحر الأحمر بوجه عام، ومدينة الغردقة على وجه الخصوص.

يذكر أن لجنة السياحة والطيران المدني بالبرلمان، بدأت جولتها لزياردة مدينة الغردقة بداية من أمس الأربعاء، وحتى غدًا الجمعة، للوقوف على العقبات التي تواجه قطاع السياحة بمحافظة البحر الأحمر، والعمل على تذليلها.

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التحرير

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