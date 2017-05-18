قادة إسرائيل بعد «67»: سنبقى في شرم الشيخ 300 عام.. وسنرسل العرب للبرازيل

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هآرتس: قبل المعركة خشيت إسرائيل من غزو مصر لتل أبيب واحتلال إيلات

ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، أنه عشية حرب 1967 خشيت إسرائيل من احتلال مصر والعرب لإيلات وغزو تل أبيب، لكن الرعب تحول سريعا إلى حالة من النشوة، مشيرة إلى أن وثائق حكومية سرية أرشيفيه بمناسبة 50 عاما على الحدث، كشفت عن المناقشات التي دارت في تل أبيب بشأن نقل الفلسطينيين إلى البرازيل.

وأوضحت الصحيفة أنه "عشية اندلاع حرب 1967 خشي رئيس الحكومة ليفي أشكول من وقوع مذبحة بينما حذر وزير دفاعه موشي ديان من وجود حدود لقدرة تل أبيب فيما يتعلق بالانتصار على العرب، وبعدها بيومين تغيرت النغمة من النقيض للنقيض، وتفاخر ديان بأنه (في ظرف ساعات، يمكن للقوات الإسرائيلي الوصول إلى العاصمة اللبنانية بيروت)، وبدأت الحكومة الإسرائيلية وقتها التفكير في مصير الفلسطينيين الموجودين تحت سيطرتهم، وقال وقتها رئيس الوزراء (لو كان الأمر يعتمد علينا لكنا أخرجنا كل العرب للبرازيل)".

ووفقا للوثائق "في الـ2 من يونيو عقدت هيئة الأركان العسكرية الإسرائيلية جلسة سرية بعد دخول الجيش المصري لشبه جزيرة سيناء، في خطوة تنافت مع الاتفاقيات الدولية وأغلق مضيق تيران أمام حركة السفن الإسرائيلية، وخلال الجلسة حذر إسحاق رابين رئيس الأركان من عدم توجيه تل أبيب ضربة استباقية للقاهرة، قائلا: (سيكون هناك خطر جدي على وجود إسرائيل والحرب ستكون قاسية ومليئة بالخسائر)".

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وشارك بالجلسة أيضا اللواء أريئيل شارون، رئيس وزراء تل أبيب لاحقا، الذي دعا خلالها -بموجب الوثائق- إلى شن حرب ضد مصر، ساخرا من الجهود الدبلوماسية والسياسية التي تجريها حكومة تل أبيب؛ قائلا (كفانا ركض وهرولة بين القوى العظمى)".

ولفتت "هآرتس" إلى أن "أشكول رد على شارون غاضبا (لابد أن ننتظر الضوء الأخضر من أمريكا، إسرائيل تعتمد على العتاد العسكري الخارجي، أدعوك ياشارون إلى الاعتراف بحدود قوة إسرائيل، ما هو متاح لجيشنا جاء نتيجة ما تطلق عليه أنت (الركض والهرولة بين القوى العظمى)، لا تنس هذا ياشارون، ولا يجب أن ننظر لأنفسنا كعمالقة، ليس لدينا قوة، نحن غير مسلحين"، مضيفة "بعد الحرب قال موشي ديان منتشيا بالنصر (سنظل في شرم الشيخ 300 عام)".

وأضافت "أن قادة إسرائيل ناقشوا إمكانية نقل اللاجئين الفلسطينيين لدول أخرى؛ حيث اقترح وزير التجارة زئيف شيرف في جلسة أجريت في الـ19 من يونيو، أن تتوجه تل أبيب للدول العربية وتطلب منها استيعاب هؤلاء اللاجئين، ورغم أن البرازيل دولة كاثوليكية إلا أنها تستوعب على أراضيها عشرات الآلاف من اليابانيين من أصحاب عقيد الشنتو، فلماذا لا يستوعبوا أيضا الفلسطينيين؟".

أما وزير العمل وقتها يجآل ألون فاقترح نقل عدد من العرب لكندا وأستراليا وجزء آخر يتم توطينه في سيناء"، وبموجب الوثائق " تحدث رئيس الحكومة الإسرائيلية عن تبادل للسكان قائلا (كما استوعبت إسرائيل مئات الآلاف من يهود الدول العربية، كذلك فإن تلك الدول ملزمة باستيعاب عرب من المناطق التي سيطرت عليها تل أبيب)".