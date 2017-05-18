المنيا تدشن 20 مشروعا استثماريا بطاقة 2525 فرصة عمل

التحرير

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تدشن محافظة المنيا عددا من المشروعات الاستثمارية الهامة بالشراكة مع القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة، فى إطار استراتيجية التنمية الاقتصادية للمحافظة، والتى تم إعدادها بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية فى عام 2015.

ترصد "التحرير" أبرز 20 مشروعا استثماريا تتصدر أولويات المحافظة خلال الفترة الحالية.

محطات فرز وتعبئة الحاصلات الزراعية

يهدف المشروع إلى إقامة 5 محطات تعبئة وتغليف للحاصلات الزراعية من الخضار والفاكهة، بتكلفة مبدئية قدرها 2.5 مليون جنيه، بهدف زيادة القيمة المضافة لهذه المحاصيل، وزيادة حجم صادرات المحافظة من المحاصيل الزراعية، ويساهم المشروع فى توفير 75 فرصة عمل ثابتة و750 فرصة عمل مؤقتة للشباب.





إنتاج الملابس الجاهزة والمفروشات

تعد محافظة المنيا سوق واعدة لصناعة الملابس الجاهزة والمفروشات، ويهدف المشروع إلى الحد من أزمة البطالة وتشغيل 200-300 عامل وعاملة وزيادة نسبة الناتج الصناعى للمحافظة.

مصنع تجميع أجهزة كهربائية

يهدف المشروع إلى إقامة مصنع تجميع أجهزة كهربائية بالمحافظة على مساحة 10 آلاف متر مربع بخلية الصناعات الهند سية داخل المنطقة الصناعية بالمطاهرة بتكلفة استثمارية 8 مليون جنيه.

مصنع إنتاج وتصنيع سرنجات بلاستيكية

يهدف المشروع إلى إنتاج وتصنيع سرنجات بلاستيكية بعدد 45 مليون وحدة خلال العام، بتكلفة استثمارية 3 مليون جنيه، ويقام المشروع على مساحة 5 آلاف متر مربع بخلية صناعة المستلزمات الطبية داخل المنطقة الصناعية بالمطاهرة.

إنشاء مصنعين للأسمنت الرمادى

تعتزم المحافظة إنشاء مصنعين لإنتاج الأسمنت الرمادى فى الناحية الجنوبية لطريق الشيخ فضل رأس غارب – شرق بنى مزار، والناحية الغربية للطريق الصحراوى الغربى – غرب بنى مزار.

يهدف المشروع إلى زيادة نسبة الناتج التعدينى بالمحافظة من خلال الاستفادة من خام الطفلة والحجر الجيرى المتوفر بكميات كبيرة فى المحافظة، ومن المتوقع أن يساهم المشروع فى تشغيل 1000 عامل وخريج فنى.

مصنع صوف بازلتى

يهدف المشروع المزمع إقامته بغرب بنى مزار، إلى الاستفادة من الكميات الكبيرة من بودرة البازالت المتوفرة فى المناطق الحجرية التى تتميز بها محافظة المنيا وزيادة القيمة المضافة لها، ويوفر المشروع 150 فرصة عمل.





مصنع لإنتاج الورق

يهدف المشروع إلى صناعة ورق الكتب والأدوات المكتبية من كربونات الكالسيوم فى المنطقة الصناعية بالمطاهرة بتكلفة استثمارية 2 مليون جنيه.

إنشاء مصنع للميكنة الزراعية

يقام المصنع في المنطقة الصناعية بالمطاهرة، بهدف توفير آلات ومعدات زراعية حديثة تقدم خدمات زراعية فى ظل تنفيذ المشروع القومى لزراعة 1.5 مليون فدان، تصل حصة المنيا فيها إلى 460 ألف فدان بتكلفة استثمارية 15 مليون جنيه.





إنتاج ألواح الطاقات الشمسية والسخانات الشمسية

مشروع صناعى لإنتاج ألواح الـ p.V ورقائق السيليكون عالية الجودة، وإنتاج الطاقة النظيفة وبيعها إلى المحافظات المجاورة من خلال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ويهدف المشروع إلى إنتاج طاقة كهربائية بما يعادل 117 ميجاوات، بالإضافة إلى تصنيع السيليكون وجميع المنتجات المستخرجة منه بتكلفة استثمارية 2 مليار جنيه.

مصنع منتجات الألبان

تقل تكلفة إنتاج الألبان فى مصر عن تكاليف استيراد اللبن السائل من الخارج، لذلك يهدف هذا المشروع إلى إنشاء مصنع ألبان ومنتجاتها لاستغلال وفرة الثروة الحيوانية بالمحافظة، ويخلق المشروع 100 فرصة عمل.

مشروع إنشاء صوامع لحفظ وتخزين الحبوب

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يحقق فدان القمح فى محافظة المنيا أعلى إنتاجية تصل إلى 27 إردبا، وبلغت المساحة المنزرعة قمح بالمحافظة 243286 فدان خلال عام 2016، ويوجد بالمحافظة 7 صوامع لإنتاج القمح، وتحتاج إلى 9 صوامع لتخزين القمح.

ويهدف المشروع إلى حفظ الحبوب على مدار العام فى صوامع معدنية تنعدم فيها نسبة الفاقد.





مصنع تجفيف البصل

يحتاج هذا المشروع إلى مساحة كبيرة تقدر ب 5 آلاف متر مربع نظرا لاحتواء البصل المصرى على نسبة عالية من المواد الصلبة، مما يجعل عملية التجفيف عالية الجودة، ويجب أن تكون هذه المساحة مزودة بوسائل الأمان وحماية العمال، بالإضافة إلى مصادر التهوية وشفاطات لطرد رائحة البصل والأتربة، فضلا عن مصدر طاقة ومصادر مستمرة للمياه وتوفير صرف صحى.





مصنع إنتاج وتعبئة العسل الأسود

تشتهر محافظة المنيا بالمساحة المنزرعة بقصب السكر بإجمالى إنتاج يصل إلى 300 ألف فدان، منها 33 ألف فدان يستخدم إنتاجها لتصنيع العسل الأسود، ويمتد موسم إنتاج العسل الأسود لمدة 150 يوما فى العام، ويعتبر إقامة مصنع العسل الأسود بجوار مزارع القصب أحد الشروط الأساسية لنجاح المشروع لتجنب تكلفة نقل القصب من المزارع.

ويهدف المشروع إلى زيادة عائد المحافظة من تصدير العسل الأسود، إذ يزيد الطلب عليه فى دول أمريكا وأوربا وشرق أسيا، وتصدر مصر بقيمة 23 مليون دولار بحصة 5.25% من السوق العالمى، بالإضافة إلى قيام صناعات أخرى عليه.

مشروع مصنع لإنتاج معجون ومركزات الطماطم

يهدف المشروع إلى توفير 150 فرصة عمل فى إنتاج الصلصة ومعجون الطماطم نظرا لوفرة إنتاج الطماطم فى المحافظة.





مصنع إنتاج قطع غيار السيارات والمعدات

يهدف المشروع إلى تصنيع قطع السيارات المعدنية، حيث يتوافر مساحة 10 آلاف متر مربع خاصة بخلية الصناعات المعدنية داخل المنطقة الصناعية بالمطاهرة.





مشروع توليد الطاقة الشمسية وتوزيعها بقرى الظهير الصحراوى

من المقترح إقامة المشروع على 6 قرى بالظهير الصحراوى للمحافظة على امتداد الطريق الصحراوى الغربى، بهدف توفير مصادر الطاقة المتجددة للمنشآت الصناعية والاستفادة من ارتفاع درجة الحرارة بالمحافظة، والتغلب على مشكلة نقص مصادر الطاقة التقليدية مثل السولار والكهرباء.





مشروع استغلال الزيوت

تواجه مصر مشكلة حادة فى إنتاج الزيوت المختلفة، إذ تصل نسبة الاكتفاء الذاتى من الزيوت النباتية فى حدود 10-13% رغم تعدد المحاصيل الزيتية التى يمكن زراعتها فى مصر.

ولا تتعدى مساحة هذه المحاصيل 1.7% من المساحة المحصولية فى مصر، لذلك يستلزم زيادة الناتج المحلى التوسع فى زراعة المحاصيل الزيتية لإنتاج البذور الزيتية بما يغطى من 40 إلى 50% من الاستهلاك المحلى.

ويهدف المشروع إلى استخلاص الزيوت من المحاصيل الزراعية من دوار الشمس والكانولا وفول الصويا.

إنشاء مطار مدنى

تعتزم إنشاء الطريق الصحراوى الشرقى القاهرة – أسيوط من الكيلو 24 إلى الكيلو 39 بعمق 7 كيلو متر على مساحة 25 ألف فدان، بهدف تنمية المناطق السياحية والمناطق الصناعية بالمحافظة وخدمة المناطق الاستثمارية.





مشروع داجنى متكامل

يهدف المشروع إلى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الدواجن والبيض من خلال إقامة مجمع يسهل وقايته والسيطرة على الأمراض والقضاء عليها، وتوفير فرص عمل للشباب.

ويقام المشروع على مساحة 13.6 الف فدان بمركز أبو قرقاص.



