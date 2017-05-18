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«العاملين بالضرائب» لـ«المالية»: لا يحق لكم حظرنا.. «ده تهريج»

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«العاملين بالضرائب» لـ«المالية»: لا يحق لكم حظرنا.. «ده تهريج» «العاملين بالضرائب» لـ«المالية»: لا يحق لكم حظرنا.. «ده تهريج»

التحرير

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قال طارق كعيب، رئيس النقابة العامة للعاملين بالضرائب العقارية، إن قرار الاتحاد العام لنقابات عمال بحظر النقابات المستقلة، لن يثنيهم عن استمرار أنشطة النقابة بكل المأموريات التابعة للمصلحة على مستوى الجمهورية.

ووصف كعيب، في تصريحات لـ«التحرير»، خطاب وزارة المالية بعدم التعامل مع النقابة بـ"التهريج"، مشيرا إلى أن أزمة الاتحاد العام والنقابات المستقلة أمام قضاء مجلس الدولة، ولا يجوز أن يتم اتخاذ أي قرارات قبل صدور حكم القضاء.

وأضاف: "عمل النقابة وكل أفرعها على مستوى الجمهورية مستمر ولن يتوقف، وكل من حاولوا أن ينفذوا قرار وزارة المالية بعد خطاب اتحاد العمال أرسلنا إليهم العديد من الإنذارات بسبب مخالفتهم لائحة عمل النقابة، واستنادًا إلى الدستور والقانون".

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وتابع: "من يخش عمل النقابات المستقلة فليلجأ إلى القضاء، وهم فعلوا ذلك، وفي النهاية نحن من سنكسب القضية لأننا أصحاب حق بقوة الدستور والقانون".

كان كعيب قد رفع -بصفته رئيس النقابة العامة للعاملين بالضرائب العقارية- دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها بإصدار حكم قضائي بإلغاء قرار وزير المالية بوقف التعامل مع النقابات المستقلة.

وحملت الدعوى رقم 47032 لسنة 71 قضائية، واختصمت وزير المالية، وقالت إن قرار الوزارة بوقف التعامل مع النقابات المستقلة، مخالف للقانون والدستور، بل إن أموال تلك النقابات أموال عامة وتخص الأعضاء، ولا يحق لوزارة المالية وقف التعامل المالي مع النقابات المستقلة.

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التحرير

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