مفاجأة بشأن خوض حمدين صباحي الانتخابات الرئاسية المقبلة

شيماء مصطفى

أكد السفير معصوم مرزوق، القيادي بحزب تيار الكرامة، أن الحزب ضمن أحزاب التيار الديمقراطي، الذي سيبحث عن توافق واسع في اختيار مرشح رئاسي يمثل التيار المدني، لافتًا إلى أن هناك مقترحات للأسماء حاليا داخل التيار الديمقراطي، لكنه لم يتم الاستقرار على على اسم بعينه.

وأضاف مرزوق في تصريح لـ"فيتو"، أن حمدين صباحي لن يترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة، لافتًا إلى أنه قالها بنفسه صراحة في المؤتمر العام لدمج التيار الشعبي والكرامة، موضحا أنه سيدعم المرشح الذي يتفق عليه التيار المدني.

المصدر : فيتو

شبكةعيونالإخبارية

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