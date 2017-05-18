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بلدة فرنسية ...ممنوع فيها الموت في المنازل لهذا السبب

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بلدة فرنسية ...ممنوع فيها الموت في المنازل لهذا السبب بلدة فرنسية ...ممنوع فيها الموت في المنازل لهذا السبب

مصراوي Masrawy

بلدة فرنسية ...ممنوع فيها الموت في المنازل لهذا ال

كتبت- أسماء حمدي:

حذرت بلدية صغيرة، شمالي فرنسا، على سكان منطقتها " الموت في منازلهم" في قرار ساخر يعد ساخر من نوعه.

حيث ذكرت قناة "فرانس إنفو" إن رئيس بلدية " لينييفيل"، كريتسوف ديتريش، اتخذ قراراً بحظر الموت في المنازل، وقال إن القرار "رمزي وله دلالة"، وأضاف أن القرار، يأتي للفت الانتباه لأزمة وشيكة في البلدة، التي يعيش فيها 5 آلاف شخص، حيث يوجد فيها طبيبان فقط، وأنهما سيتقاعدان نهاية 2017، ولم يتم بعد توظيف آخرين مكانهم.

ولفت المسؤول البلدي إلى أن قدوم طبيب لإعلان وفاة شخص ما في البلدة، يتأخر لعدة ساعات.

وأوضح ديتريش أنه يعلم أن القرار، أي منع الموت في المنازل، غير قابل للتطبيق، إلا أن الغاية من ذلك هي لفت الانتباه حول النقص الموجود في الكادر الطبي بالمنطقة.

وتابع : "أعلم أن هذا القرار مثير للسخرية، لكننا نواجه وضعاً سخيفاً حقاً".

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