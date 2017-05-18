بالصور.. أكثر من 10 إطلالات لتنسيق القطع أثناء سفرك

كتبت- هاجر حاتم:

عادًة ما يتطلب السفر التحرك بسهولة، وبسرعة، وهذا بالطبع يحتاج إلى ملابس "مريحة" وأكثر عملية، وتحافظ على شكل أناقتك في نفس الوقت، لهذا نستعرض لك أكثر من إطلالة تناسبك أوقات سفرك، لتختاري منها ما يناسبك.