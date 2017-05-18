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حظك اليوم برج الدلو الجمعة 19/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج الدلو الجمعة 19/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج الدلو الجمعة 19/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج الدلو

مهنياً: انطلاقة جيدة نحو آفاق واسعة ونجاحات مهنية قد تساعدك على تطوير قدراتك

عاطفياً: أحداث سعيدة تظهر ملامحها في غضون أيام ولا سيما أن النيات صافية في هذا الاتجاه

صحياً: اعتن بصحتك ولا تعمل حتى الإرهاق، وخفف من الجهود قدر الإمكان

ابراج مكتوب

كن حذرا فربما يكون هناك أثر سلبي لوجود بعض الأشخاص في حياتك فهم يحاولون أن يقنعوك بوجهة نظرهم فابتعد عنهم وامض في طريقة دون الالتفات لأحد. اهتم بمشاريعك وعملك ولا تنسى أن تأخذ قسطا من الراحة من حين لآخر.

المصدر : ارب حظ

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