بعد اختفاء دام سنوات.. أول ظهور لـ5 فنانات في دراما رمضان 2017

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

بعد غياب طويل عن الساحة الفنية، يشهد الموسم الرمضاني القادم، عودة أبرز النجوم اللاتى اختفين عن الدراما لسنوات، ونرصد هؤلاء الفنانات خلال التقرير التالى.

ألفت إمام

بعد غياب سنوات عن الساحة الفنية عادت الفنانة ألفت إمام، لتشارك في السباق الرمضاني المقبل بمسلسل "في اللا لا لاند"، مع الفنانة دنيا سمير غانم.

"في اللا لا لاند"، بطولة دنيا سمير غانم، شيماء سيف، محمد سلام، سمير غانم، حمدي الميرغني، ألفت إمام، هنا الزاهد، عماد رشاد، محمد ثروت، ومن تأليف مصطفى صقر، وإخراج أحمد الجندي.

مايا نصري

بعد غياب استمر 5 سنوات، عادت المطربة اللبنانية مايا نصري، للدراما مرة أخري من خلال مسلسل "السر"، الذي يقوم ببطولته الفنان حسين فهمي، ووفاء عامر، وريم البارودي، ومن إخراج محمد حمدي وتأليف حسام موسى.

رجاء حسين

بينما الفنان القديرة رجاء حسين فعادت بعد غياب وصل لـ7 سنوات بمسلسل "واحة الغروب"، الذي سوف يعرض في الموسم الرمضاني، وتجسد رجاء حسين دور والدة الفنان "أحمد كمال"، وهى امرأة من سيوة، تتسم بالحدة فى بعض الأحيان، لكن تطغى على شخصيتها صفة "الجدعنة".

الجدير بالذكر أن آخر عمل قامت به رجاء حسين كان مسلسل "عايزة أتجوز" عام 2010.

شاهد أيضا

مى نور الشريف

تعود أيضًا الفنانة مى نور الشريف إلى الدراما بعد غياب دام نحو 5 سنوات، كان آخرها مسلسل "عرفة البحر"، وذلك من خلال مسلسلها الجديد "اللهم إنى صائم"، وتقوم به بشخصية شقيقة مصطفى شعبان الصغرى، وهى فتاة شقية تتمتع بروح الضحك والمداعبة.

المسلسل من بطولة الفنان مصطفى شعبان، ماجدة زكى، وفاء صادق، ريم مصطفى، خالد عليش، ندا موسى، وإخراج أكرم فريد، وإنتاج تامر مرسى، ومن تأليف أحمد عبدالفتاح.

ماجدة زكي

يشهد المسلسل أيضًا عودة النجمة ماجدة زكي للدراما بعد غياب دام لثلاث سنوات، كان آخرها مسلسل "كيد الحموات"، برفقة الفناناتين هالة صدقي وسوسن بدر في 2014.