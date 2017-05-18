جائزة دولية لفريق عمل توثيق ترميم "أبو رواش" أقدم مركب في مصر

كتبت- نسمة فرج:

حصد مركز توثيق التراث الحضاري والطبيعي، وهو أحد المراكز البحثية بمكتبة الإسكندرية، جائزة المجلس الدولي للمتاحف، وذلك بعدما حصل المهندس إبراهيم الرفاعي، باحث تقنيات التراث بمركز توثيق التراث، على جائزة الترميم والصيانة من المجلس الدولي للمتاحف.

وكرم المجلس الدولي للمتاحف، باحث تقنيات التراث إبراهيم الرفاعي، خلال احتفالية المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط أمس، بمناسبة اليوم العالمي للمتاحف.

من جانبه أشاد المهندس محمد فاروق، مدير مركز توثيق التراث الحضاري والطبيعي، بعملية ترميم مركب أبو رواش أقدم المراكب العضوية في مصر، مثمنًا دور فريق العمل الذي تألف من أعضاء من المتحف المصري الكبير والمتحف المصري بالتحرير ومنطقة آثار الإسكندرية ومركز توثيق التراث الحضاري والطبيعي "CultNat"، وأعضاء المعهد الفرنسي للآثار الشرقية.

ويعد مركب أبو رواش أقدم المراكب العضوية في مصر، وقام باكتشافه بعثة المركز الفرنسي للآثار الشرقية عام 2011، وتم نقلها للمتحف المصري الكبير، حيث تم تشكيل مجموعة عمل من المتحف المصري الكبير لنقل المركب من منطقة الحفائر مباشرةً إلى معمل المشروعات الخاصة بمركز الترميم في المتحف، وترجع إلى عصر الملك "دن" من الأسرة الأولى.