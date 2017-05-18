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حظك اليوم برج العقرب الجمعة 19/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج العقرب الجمعة 19/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج العقرب الجمعة 19/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج العقرب

مهنياً: لا تدع أمورك الشخصية تؤثر في أدائك، ركّز على النجاح الذي تطمح إليه

عاطفياً: تمرّ علاقتك بالحبيب بالفتور، أضف الإثارة عليها خشية أن تصل إلى القطيعة

صحياً: حاول تنسيق وقتك بين أعمالك ونشاطك الرياضي، فكلاهما مهم في حياتك

ابراج مكتوب

أنت سعيد الحظ اليوم فربما تتخذ خطوة جديدة نحو هدفك ولذلك ستشعر بالسعادة على مدار اليوم. تشعر أن لديك قدرة عالية على التركيز ولذلك ربما تستغل هذا التركيز في إقناع بعض المعارضين لك بوجهة نظرك. استمتع بروح المغامرة اليوم من خلال الدخول في مشروعات جديدة لم تتطرق لها من قبل.

المصدر : ارب حظ

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رئيس قسم الأخبار

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