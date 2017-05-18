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حظك اليوم برج العذراء الجمعة 19/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج العذراء الجمعة 19/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج العذراء الجمعة 19/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج العذراء

مهنياً: مركور الذي انتقل إلى برج الثور يتحدث عن مكافأة تفوق توقعاتك، لكن كن حذراً وتجنب المواجهات المهنية أو التطرق إلى شراكة شائكة

عاطفياً: قرارات حاسمة تجاه الشريك، على الرغم من محاولات بعضهم تأخير المواجهة، لكن الأمور حتمية ولا تحتمل التأجيل

صحياً: لا تكن متردّداً أمام عرض تتلقاه من أحد الأندية للانضمام إليه وممارسة الرياضة بأسعار متهاودة

ابراج مكتوب

تبذل اليوم قصارى جهدك لتتغلب على الصعاب والتحديات فربما تجد أن هناك صراعا بين رغبتك في المغامرة وحاجتك إلى التواصل أولا مع الآخرين. من الأفضل أن تعبر عن رأيك بحرية حتى وإن عارضك البعض فستكون لبقا في حديثك خاصة فيما بتعلق بالموضوعات الدينية أو الفلسفية.

المصدر : ارب حظ

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