حظك اليوم برج الجوزاء الجمعة 19/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

سمر العشري

حذار سوء التفاهم الذي قد يؤدي إلى فوضى في خططك العملية



عاطفياً: الانفعال والعصبية لن يحلا مشاكلك مع الحبيب، تحلّ بالصبر وتناقش معه بهدوء



صحياً: حاول اختيار الوقت المناسب للقيام بالتمارين الرياضية ولا تدع التقاعس والكسل والتسويف تسيطر عليك

ابراج مكتوب

قد يؤثر عليك بعض الأشخاص اليوم لتغير أفكارك ولكن احذر وكن واثقا من نفسك ومن تفكيرك. لا تقلق ولا تيأس إذا وجدت أن أفكارك ووجهات نظرك متعارضة مع الآخرين فهذا يدل بالتأكيد على أنك مختلف في تفكيرك عنهم. ابتعد عن هؤلاء واقرأ مزيدا من الكتب لتدعم نفسك.

المصدر : ارب حظ

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads