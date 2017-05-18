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حظك اليوم برج الجوزاء الجمعة 19/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج الجوزاء الجمعة 19/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج الجوزاء الجمعة 19/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج الجوزاء

حذار سوء التفاهم الذي قد يؤدي إلى فوضى في خططك العملية

عاطفياً: الانفعال والعصبية لن يحلا مشاكلك مع الحبيب، تحلّ بالصبر وتناقش معه بهدوء

صحياً: حاول اختيار الوقت المناسب للقيام بالتمارين الرياضية ولا تدع التقاعس والكسل والتسويف تسيطر عليك

ابراج مكتوب

قد يؤثر عليك بعض الأشخاص اليوم لتغير أفكارك ولكن احذر وكن واثقا من نفسك ومن تفكيرك. لا تقلق ولا تيأس إذا وجدت أن أفكارك ووجهات نظرك متعارضة مع الآخرين فهذا يدل بالتأكيد على أنك مختلف في تفكيرك عنهم. ابتعد عن هؤلاء واقرأ مزيدا من الكتب لتدعم نفسك.

المصدر : ارب حظ

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