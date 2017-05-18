المصري يفلت من كمين الداخلية في الدوري

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فاز فريق المصري على نظيره الداخلية، بهدفين لهدف في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الخميس، على ملعب برج العرب، ضمن مباريات الأسبوع الـ29 من الدوري العام.

تقدم المصري في الدقيقة 8 عبر اللاعب عبدالله جمعة، ثم عادل الداخلية النتيجة في الدقيقة 39 عن طريق اللاعب بنيامين اشيامبونج، قبل أن يضيف اللاعب محمد الشامي الهدف الثاني لـ"المصري" في الدقيقة 61.

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وبهذا الفوز رفع المصري رصيده إلى النقطة 50 ويبقى في المركز الرابع، بينما يتجمد رصيد الداخلية عند النقطة 24 في المركز السادس عشر بجدول الدوري.