محمود السيد: انتقالي لـ«المصري» مسألة وقت

التحرير

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جاء توقيع محمود السيد، حارس مرمى الاتحاد السكندرى، رسميا على رغبته فى الرحيل عن زعيم "الثغر" ليثير العديد من التساؤلات عن السبب الذى دفع الحارس لطلب الرحيل.

السيد صرح، لـ"التحرير"، بأن تعاقده ينتهى مع الاتحاد نهاية الموسم المقبل، ويحق له التوقيع مجانا فى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، معقبًا: "أنا أردت أن يستفيد النادى من رحيلى حتى أرد جزء من جميله على".

وتابع: "تلقيت عرضًا رسميًا من المصرى، حيث عرض رئيس مجلس إدارته، المهندس سمير حلبية، مبلغ مليون جنيه مقابل الاستغناء والمفاوضات مستمرة".

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وأكمل: "إبراهيم وحسام حسن وعماد المندوه وحلبية.. الجميع لديهم إصرار على ضمى للفريق، وهو ما شجعنى لكتابة رغبتى فى الرحيل عن الاتحاد"، مردفًا: "إن لم يتم الاتفاق فأنا مستمر مع الاتحاد حتى نهاية تعاقدى، ثم الانتقال مجانا للمصرى"، وأضاف: "وسبق أن تفاوض مسئولو المصرى معى لضمى الموسم الماضى، وعرضوا مليونى جنيه إلا أن مسئولى الاتحاد رفضوا، وتم تقليل المبلغ فى المفاوضات الحالية لأن لم يتبق لى إلا موسم واحد مع الاتحاد".

وعن ربط رغبته بالرحيل مع تجديد الهانى سليمان، حارس المرمى الأساسى للاتحاد، عقب: "تعاقده امر لا يخصنى ولا علاقة لى به، فأنا طلبت الرحيل لأسباب فنية، فانا أريد أن العب وفى المصرى فرصتى فى اللعب مؤكدة بإذن الله، إضافة إلى أن المقابل المالى كبير، وأنا أريد تأمين مستقبلى بعد اقترابى من الثلاثين عاما".

"السيد" أكد أنه تحدث مع المدير الفنى للفريق، ماكيدا، الذى قال له إنه لا يمانع رحيله، إلا أنه رفض التوقيع على أى أوراق، وأكد أنها أمور إدارية تخص النادى.