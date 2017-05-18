أخبار عاجلة

الأوقاف: أداء صلاة التراويح عبر الميكروفونات بالتنسيق مع المديريات -
وزير الثقافة يفتتح معرض "إفريقيا في عيون فناني مصر" -
عيش الليلة - "لعبة الصلصال مع إياد نصار ونجلاء بدر وأشرف عبد الباقي .. ارسم عفريت بالصلصال" -
مساء dmc - إستمرار حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والنيل -
إيناسيو يوجه الشكر إلى ميدو لهذا السبب -
بعد 24 ساعه من تداول الصورة التي أثارت الرعب بالجيزة وقيل أنها “جثة”.. الداخلية تكشف التفاصيل الكاملة بعد التوصل إلى السيارة وقائدها -
عيش الليلة - نجلاء بدر وقصة "العفريت في الاستوديو .. عفريت الشبشب" -
بالصور || التعليم تعلن عن قواعد دخول الامتحان لطلاب الثانوية العامة وتطبعها على ظهر رقم الجلوس ..وعقوبات للمخالف -
عيش الليلة - "لعبة الأغاني" مع إياد نصار ونجلاء بدر وأشرف عبد الباقي -
وزارة الصناعة : قريبا شركة جلياد الامريكيه تنتج دواء يشفي من مرض التهاب الكبد الوبائي سي بنسبة 98% -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

الاتحاد السكندري: حصلنا على توقيع 6 لاعبين

Google+ Print
الاتحاد السكندري: حصلنا على توقيع 6 لاعبين الاتحاد السكندري: حصلنا على توقيع 6 لاعبين

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال جاسر منير، المدير التنفيذي للاتحاد السكندري، إن محمود مشالي رئيس مجلس إدارة النادى حصل على توقيع ٦ لاعبين للانضمام لصفوف الفريق الموسم المقبل.

وأضاف منير أن توقيع اللاعبين لا يعني انضمامهم رسميا للفريق؛ لأن الفيصل فى الامر سيكون رأي الجهاز الفنى الذى سيقود الفريق فى الموسم المقبل.

شاهد أيضا

وأوضح المدير التنفيذي لزعيم الثغر أن تعاقد ماكيدا مع النادي ينتهى آخر الموسم الحالي، ولم يتم الاتفاق مع المجلس سواء بتجديد تعاقده أو الرحيل.

وشهدت الأيام الماضية حالة غضب كبيرة بين جماهير الاتحاد، بعد تسريب أخبار عن تعاقدات جديدة للفريق دون الرجوع إلى الجهاز الفني، وهو نفس الخطأ الذي وقع فيه المجلس فى فترة الانتقالات الماضية، بعد تعاقده مع المدافع السنغالي سيسكو، دون الرجوع للمدير الفني وقتها مختار مختار، والذي كان سببًا رئيسيًا في رحيله عن تدريب الفريق، وظهور اللاعب بمستوى متواضع مع ماكيدا، ما جعل المدير الفنى يصعد ناشئين للعب في مركزه.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
إيناسيو يوجه الشكر إلى ميدو لهذا السبب

إيناسيو يوجه الشكر إلى ميدو لهذا السبب

«الأوقاف»: منع مكبرات الصوت في صلاة التراويح «قرار تنظيمي»

«الأوقاف»: منع مكبرات الصوت في صلاة التراويح «قرار تنظيمي»

وزير الآثار: أمامنا مشوار طويل لافتتاح وتطوير 20 متحفا

وزير الآثار: أمامنا مشوار طويل لافتتاح وتطوير 20 متحفا

«الصيادلة»: لجنة الحراسة القضائية ليس لها أي صفة قانونية

«الصيادلة»: لجنة الحراسة القضائية ليس لها أي صفة قانونية