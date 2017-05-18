الاتحاد السكندري: حصلنا على توقيع 6 لاعبين

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قال جاسر منير، المدير التنفيذي للاتحاد السكندري، إن محمود مشالي رئيس مجلس إدارة النادى حصل على توقيع ٦ لاعبين للانضمام لصفوف الفريق الموسم المقبل.

وأضاف منير أن توقيع اللاعبين لا يعني انضمامهم رسميا للفريق؛ لأن الفيصل فى الامر سيكون رأي الجهاز الفنى الذى سيقود الفريق فى الموسم المقبل.

شاهد أيضا

وأوضح المدير التنفيذي لزعيم الثغر أن تعاقد ماكيدا مع النادي ينتهى آخر الموسم الحالي، ولم يتم الاتفاق مع المجلس سواء بتجديد تعاقده أو الرحيل.

وشهدت الأيام الماضية حالة غضب كبيرة بين جماهير الاتحاد، بعد تسريب أخبار عن تعاقدات جديدة للفريق دون الرجوع إلى الجهاز الفني، وهو نفس الخطأ الذي وقع فيه المجلس فى فترة الانتقالات الماضية، بعد تعاقده مع المدافع السنغالي سيسكو، دون الرجوع للمدير الفني وقتها مختار مختار، والذي كان سببًا رئيسيًا في رحيله عن تدريب الفريق، وظهور اللاعب بمستوى متواضع مع ماكيدا، ما جعل المدير الفنى يصعد ناشئين للعب في مركزه.