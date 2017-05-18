القيعي: مؤمن زكريا من أهم لاعبي مصر

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قال المهندس عدلي القيعي، مدير التعاقدات السابق بالنادي الأهلي، إن بعض لاعبي الأهلي يعانون من الإجهاد البدني والنفسي، وفي مقدمتهم عبد الله السعيد، وأحمد فتحي.

وأضاف «القيعي» خلال مداخلة هاتفية، اليوم الخميس، ببرنامج «ساعة رياضة» الذي يقدمه حازم إمام، عبر اذاعة «راديو هيتس»، أن هناك سوء حظ في إصابة مؤمن زكريا، بعد عودته للمشاركة في المباريات، مؤكدًا أنه أحد أهم اللاعبين في مصر، ويملك خبرات تساعده على إحراز أهداف صعبة، حتى وهو في غير حالته.

وتحدث عن النيجيري جونيرو أجاي، مشيرًا إلى أنه أصبح لغز، بعد أن كان أفضل لاعب في مصر قبل إصابته، وعاد في حالة "يرثى لها".

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وتابع، أن حسام البدري، المدير الفني للفريق الأحمر، يعاني في الفترة الأخيرة من توتر زائد، وعليه أن يهدأ حتى يمنح فريقه الهدوء.