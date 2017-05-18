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شاهد| فنانة شهيرة تتعرض لموقف محرج بسبب صورة مع زوجها

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شاهد| فنانة شهيرة تتعرض لموقف محرج بسبب صورة مع زوجها شاهد| فنانة شهيرة تتعرض لموقف محرج بسبب صورة مع زوجها

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» و«تويتر» صورة للفنانة المغربية الشهيرة دنيا بطمة، والتي ظهرت فيها برفقة زوجها محمد ترك في أواخر فترة حملها.

 

وقارن النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بين صورة للفنانة المغربية دنيا بطمة وزوجها بصور أخرى للثنائي العالمي انجلينا جولي وبراد بيت، أثناء فترة حمل الأخيرة أيضًا.

 

 

وسخر العديد من الاشخاص من إطلالة بطمة وهي في أواخر حملها وقد ارتدت فستانا باللون الزيتي الشبيه بلون فستان جولي التي ظهرت فيه في احدى المناسبات خلال حملها أيضاً.

تحولت هذه المقارنة المليئة بالسخرية لمادة دسمة لمنتقدي وكارهي بطمة التي لم ترد حتى الآن على التعليقات والانتقادات التي وجهت لها ولزوجها الذي تم مقارنته والتحدث عن الفارق الكبير في الوسامة بينه وبين بيت.

 

 

المصدر : مباشر 24

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