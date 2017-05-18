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الأوقاف: أداء صلاة التراويح عبر الميكروفونات بالتنسيق مع المديريات
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الجمعة 19 مايو 2017 12:07 صباحاً
وزير الثقافة يفتتح معرض "إفريقيا في عيون فناني مصر"
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الجمعة 19 مايو 2017 12:07 صباحاً
عيش الليلة - "لعبة الصلصال مع إياد نصار ونجلاء بدر وأشرف عبد الباقي .. ارسم عفريت بالصلصال"
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الجمعة 19 مايو 2017 12:03 صباحاً
مساء dmc - إستمرار حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والنيل
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الجمعة 19 مايو 2017 12:03 صباحاً
إيناسيو يوجه الشكر إلى ميدو لهذا السبب
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الخميس 18 مايو 2017 11:53 مساءً
بعد 24 ساعه من تداول الصورة التي أثارت الرعب بالجيزة وقيل أنها “جثة”.. الداخلية تكشف التفاصيل الكاملة بعد التوصل إلى السيارة وقائدها
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الخميس 18 مايو 2017 11:52 مساءً
عيش الليلة - نجلاء بدر وقصة "العفريت في الاستوديو .. عفريت الشبشب"
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الخميس 18 مايو 2017 11:51 مساءً
بالصور || التعليم تعلن عن قواعد دخول الامتحان لطلاب الثانوية العامة وتطبعها على ظهر رقم الجلوس ..وعقوبات للمخالف
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الخميس 18 مايو 2017 11:47 مساءً
عيش الليلة - "لعبة الأغاني" مع إياد نصار ونجلاء بدر وأشرف عبد الباقي
-
الخميس 18 مايو 2017 11:44 مساءً
وزارة الصناعة : قريبا شركة جلياد الامريكيه تنتج دواء يشفي من مرض التهاب الكبد الوبائي سي بنسبة 98%
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الخميس 18 مايو 2017 11:38 مساءً
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DMC
لعلهم يفقهون - لو فطرت وانت فاكر إن المغرب آذن هل يكون صيامك صحيح ولا خاطىء؟
DMC
DMC
الخميس 18 مايو 2017 06:52 مساءً
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