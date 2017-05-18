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ننشر أسعار العدادات الكودية للمباني المخالفة وأسعارها

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ننشر أسعار العدادات الكودية للمباني المخالفة وأسعارها ننشر أسعار العدادات الكودية للمباني المخالفة وأسعارها

حددت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة العدادات الكودية مسبوقة الدفع، والتي قررت تركيبها بالمناطق العشوائية بالمباني المخالفة والتي لم يتم بنائها بدون الحصول على ترخيص السلطة المختصة.

حيث قررت الحكومة ومنعاً لسرقة التيار الكهربائي ولتوفير المليارات من الجنيهات كانت تضيع على الدولة من جراء الخسائر التي تتكبدها الدولة نتيجة لسرقة التيار الكهربائي، وللحد من سرقة التيار الكهربائي، اتخذت الحكومة قراراً بتركيب العدادات الكهربائية الكودية وذلك بالأسعار والأنواع الآتية :-

 

أولاً :- أسعار العدادات الكودية مسبوقة الدفع المنزلي :-

الصنف السعر

العداد الاحادي بالمناطق الريفية الاكثر احتياجاً 1542 جنيه

العداد الاحادي للمدن وباقي الأماكن 1872 جنيه

العداد الثلاثي لجميع الاماكن 3406 جنيه

ثانياً :- أسعار العدادات الكودية مسبوقة الدفع بالوحدات التجارية:-

الصنف السعر

العداد الاحادي بالمناطق الريفية الاكثر احتياجاً 2031 جنيه

العداد الاحادي للمدن وباقي الأماكن 2811 جنيه

العداد الثلاثي لجميع الاماكن 4585 جنيه

وعن الشروط والضوابط المقررة لتركيب تلك العدادات الكودية فهي كالتالي :-

1- ألا يكون المبني مقام على أراض أثرية.

2- ألا يكون المبني مقام بحرم الطريق.

3- ألا يكون المبني مقام على أرض ملك الدولة أو مخالف لشروط الطيران المدني أو للمسافات الآمنة.

أما بالنسبة للمباني المقامة على الأراضي الزراعية فقد تمت الموافقة على تركيب العدادات الكودية بالمباني المقام عليها وذلك لكثرتها ولحين إتخاذ الحكومة قراراً نهائياً بشأنها مثل التصالح مع أصحاب تلك المباني .

الأوراق المطلوبة لتركيب العدادات الكودية :-

1- موافقة من الحي التابع له المبني المقام بطريق المخالفة .

2- صورة البطاقة الشخصية.

3- عقد ملكية العقار.

 

 

المصدر : مباشر 24

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