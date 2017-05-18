"عماد الدين": ضم مستشفى أرمنت للأمانة العامة للمراكز المتخصصة و"إسنا" للتأمين الصحي

الأقصر – محمد محروس:

أعلن الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، اليوم الخميس، عن توفير القوى البشرية من الأطباء والتمريض وطاقم العمل، لافتتاح مستشفى أرمنت الجديد خلال الشهور المقبلة، تزامنًا مع افتتاح مستشفى إسنا الجديد.

كما أعلن الوزير، خلال تفقده مستشفى أرمنت الجديد، برفقة محمد بدر محافظ الأقصر، اليوم، عن انضمام مستشفى أرمنت الجديد للأمانة العامة للمراكز الطبية المتخصصة، وضم مستشفى إسنا الجديدة لهيئة التأمين الصحي.

وأشاد وزير الصحة، بمستوى عمل رجال شركة الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، والتي أظهرت مستوى كبيرًا في مبنى المستشفى الجديد، حيث استمع لشرح مسئول القوات المسلحة حول اقسام المستشفى، مؤكدًا أن الأقصر من أولى المحافظات تطويرًا للمنظومة الطبية، وذلك وفقًا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالخروج للمحافظات وتطوير بنيتها الأساسية.