بالفيديو- سيدة تصفع مراسلًا على الهواء.. فاجأها بلمسة غير مقصودة

كتبت- هاجر حاتم:

تعرض المراسل في فضائية الـ bbc "بن براون" لموقف محرج على الهواء مباشرة، أثناء قيامه بعمل أحد اللقاءات، بمدينة برادفورد بإنجلترا.

كان "بن" يتحدث لزميله المحرر السياسي "نورمان سميث" عن إطلاق حزب العمل الانتخابي في برادفورد، وخلال اللقاء حاولت إحدى مؤيدات هذا الحزب الدخول في المناقشة، ليقوم "بن" بإبعادها بيده حتى لا يقطع المقابلة، مما أغضب السيدة كثيرًا وجعلها تقوم بصفعه بقوة، قبل أن تكمل سيرها، بحسب ما ذكرته صحيفة "الجارديان".

وانتشر هذا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وعبر الكثيرون عن غضبهم من طريقة إبعاد "بن" للسيدة وعدم احترامه لها، بينما علق البعض الآخر "لماذا حاولت أن تقتحم منطقة التصوير".