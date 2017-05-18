رونالدو يسخر من سيلتا فيجو بسبب «أموال» برشلونة

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سخر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق ريال مدريد الإسباني، من لاعبي سيلتا فيجو خلال المباراة التي جمعت الفريقين أمس ضمن مباريات الدوري الإسباني.

ونشرت صحيفة "ماركا" الإسبانية تقرير اليوم الخميس، عن حديث دار بين رونالدو ومدافع سيلتا فيجو جوستافو كابرال، سخر منهم النجم البرتغالي بسبب أموال برشلونة كما ادعت بعض الصحف.

كما رصدت عدسات الكاميرات كلمات رونالدو وهو يقول لكابرال:" الأموال، حصلتم على الكثير، الحقيبة"، وذلك في الإشارة إلى بعض الصحف الكاتلونية التي أشارت إلى أن برشلونة رصد مكافأة للاعبي سيلتا فيجو في حالة إيقاف ريـال مدريد.

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يذكر ن بعض الصحف الكاتلونية أكدت أن برشلونة رصد مكافأة ثلاثة ملايين يورو لنادي سيلتا فيجو وذلك في حالة هزيمة ريـال مدريد أو التعادل معه.

واستطاع ريال مدريد من الفوز على سيلتا فيجو بأربعة أهداف مقابل هدف، وأصبح يحتاج إلى نقطة وحيدة من مباراة مالاجا القادمة حتى يتمكن رسيمًا من حسم لقب الدوري.