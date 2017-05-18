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رسميًا.. الاتحاد الإنجليزي يفرض عقوبات على «التمثيل»

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رسميًا.. الاتحاد الإنجليزي يفرض عقوبات على «التمثيل» رسميًا.. الاتحاد الإنجليزي يفرض عقوبات على «التمثيل»

التحرير

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ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم قرر في اجتماعه الذي عقد بـ"ويمبلي" اليوم الخميس، فرض عقوبات على اللاعبين الذين يمارسون التمثيل أو الخداع على الحكام.

وأضافت أن الاتحاد أكد أنه سيفرض عقوبة الإيقاف بأثر رجعي لمباراتين بحق اللاعب، الذي يمثل للحصول على خطأ أو ركلة جزاء، وسيتم العمل بهذا القرار بدأ من الموسم المقبل 2017 - 2018.

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وتابعت الصحيفة بأنه ستجتمع لجنة من ثلاثة خبراء كل يوم اثنين للتدقيق من خلال الفيديو، في تمثيل أو غش اللاعبين في الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

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التحرير

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