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بسبب حادث.. استدعاء مدرسي «الإعدادية» لمراقبة لجنة «ابتدائي» ببورسعيد

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بسبب حادث.. استدعاء مدرسي «الإعدادية» لمراقبة لجنة «ابتدائي» ببورسعيد بسبب حادث.. استدعاء مدرسي «الإعدادية» لمراقبة لجنة «ابتدائي» ببورسعيد

التحرير

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قال علاء الدسوقي، مدير إدارة بورفؤاد التعليمية بمحافظة بورسعيد، إن امتحانات الصف السادس الابتدائي تمت بشكل كامل بمدرسة الشهيد محمد ضياء الدين، وذلك عقب تعرض الأتوبيس الذى يقل المراقبين وأوراق أسئلة الامتحان لحادث اصطدام أصيب خلاله كل من كان بداخله.

وأضاف الدسوقي، في تصريح صحفي، اليوم الخميس، أنه تم إرسال أوراق امتحان بديلة من الإدارة التعليمية، وتكليف لجنة متابعة برئاسة محمد عبد الرحمن، الذي توجه إلى المدرسة للإشراف على الامتحانات، وتكليف مدرسي المرحلة الإعدادية بالإدارة بالإشراف والمراقبة على الامتحانات والتي لم تتعطل بسبب الحادث.

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كانت طفلة لقيت مصرعها وأصيب 22 آخرون من مدرسي محافظة بورسعيد، في أثناء توجههم إلى منطقة سهل الطينة بشرق المحافظة، للمراقبة على امتحان الصف السادس الابتدائي، إثر حادث تصادم بين سيارتهم بأخرى محملة بالرمال.

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التحرير

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