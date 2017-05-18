بينهم أبناء حسن مالك.. التحفظ على أموال 28 إخوانيا و12 شركة

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قررت لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان، برئاسة المستشار الدكتور محمد ياسر أبو الفتوح، اليوم الخميس، التحفظ على 12 شركة تابعة لأعضاء جماعة الإخوان، بالإضافة للتحفظ على أموال 28 إخوانيًا، بينهم أبناء القيادي الإخواني حسن مالك.

وبحسب بيان، جاء في قائمة أسماء الشركات: بيزنس ميديا جروب للدعاية والإعلان، وشركة كابيتال ماركت وشركة الاريج للملابس الجاهزة وشركة الاندلس للاستثمار العقاري والمقاولات شركة كواترو للاستثمار العقاري والشركة العربية للمقاولات والتصميمات الهندسية وشركة السرايا جروب وشركة الفرسان ايجيبت للتجارة والتوريدات مواد البناء وشركة المؤشر محمد زكريا عبدالعزيز إمام بمدينة نصر وشركة بروفيت 100 للاستثمار العقاري بالتجمع الخامس بالقاهرة وشركة طيبة للمقاولات العمومية بالغردقة ومركز وادي النيل للطباعة والنشر بعابدين القاهرة.

وقررت اللجنة التحفظ على 28 من أموال قيادات الجماعة، وهم جيهان أحمد أحمد محمد، وخديجة حسن مالك، وعمر حسن مالك، وحمزة حسن مالك، وأنس حسن مالك، وعائشة حسن مالك، وسناء عز الدين يوسف مالك، وحسام عز الدين يوسف مالك، ومحمود عز الدين يوسف مالك، ومحمد عز الدين يوسف مالك، وألفت عز الدين يوسف مالك، ومصطفى السيد على مسعد، وصفوان عباس حسان خضر، وأحمد فؤاد عبدالمجيد حجاج، وبهجات أحمد أحمد السيد قشلان، وسليمان عبدالرحمن السيد وبهيج محروس بهيج حسن ومني مسعد عبدالوهاب جمعة وعبدالعليم سعد محمد عبدالرحيم ومحمد زكريا محمد محمود وحمادة محمد أحمد محمد وأحمد محمد عبداللاه حامد ومحمود محمد عبداللاه حامد ومنى عبدالمنعم عيد سيد وشاذلية محمد عبداللاه حامد، وحافظ جبريل على على، وأحمد سامي زكي السيد، أحمد مصطفى أحمد عبدالحليم، وذلك لثبوت انتماء ودعم هذه الشركات والأفراد لجماعة الإخوان الإرهابية.

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وأشارت اللجنة إلى أنها قامت بتنفيذ التحفظ على الشركة الفاطمية للتجارة والتوزيع والاستيراد والتصدير وشركة أبوالهول للاستيراد والتصدير والعمل يسير بهم بشكل طبيعي وعلي وجه معتاد.

وكلفت اللجنة شركة مصر للسياحة بإدارة شركة الأندلس للسفر والرحلات وشركة المنصورة للرحلات بمدينة المنصورة وهما من الشركات السياحية التي ثبت انتمائها لجماعة الإخوان الإرهابية.

وأبلغت اللجنة النيابة العامة والنيابة الإدارية بشأن المخالفات المالية والإدارية ببعض المدارس المتحفظ عليها وهي مدارس دار الحنان الخاصة للغات بنين وبنات والمقطم الدولية للغات والمنارة الخاصة بالمنيا والواحة للغات والدولي ونور الدولية والفتح الخاصة ببنها وأمجاد الخاصة لغات ومنابع العلوم التابعة لإدارة منشأة القناطر التعليمية بالجيزة والعلا جاردن التابعة لإدارة جنوب الجيزة.