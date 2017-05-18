الخارجية تطلب 6 مليارات و444 مليون جنيه للأجور في الموازنة الجديدة

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قال أيمن كامل، وكيل أول وزارة الخارجية، اليوم الخميس، إن الوزارة طالبت بـ6 مليارات و444 مليون جنيه فيما يخص بند الأجور في الموازنة الجديدة، لزيادة المرتبات بنحو 45%.

وأضاف "كامل"، خلال اجتماع لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب، أنه تم التصديق على 3 مليارات و588 مليون جنيه، بشكل شبه نهائي.

وأوضح أن الموازنة لن تلبي الحد الأدنى من المسؤوليات المطلوبة من وزارة الخارجية، وأن الوزارة التزمت بتخفيض بند الأجور والمصروفات، بما يعادل 20%، تطبيقا لتوجيهات القيادة السياسية ومراعاة ظروف الدولة، وأنه من ١ يونيو ٢٠١٧ تم خفض الموازنة، بما قيمته مليون دولار.

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وأشار النائب البرلماني إلى تخفيض أعداد الدبلوماسيين وموظفي الكادر العام في البعثات الدبلوماسية بالخارج، وهو الأمر الذي أدى لتوفير مليون و٢٠٠ ألف دولار، لافتا إلى أنته اتخاذ إجراءات شكلت عبء على العاملين في الخارج.

وأوضح أن إجراءات التسليم والتسلم بين العاملين في البعثات تمت فيها زيادة الفجوة الزمنية بين التسليم والاستلام، لتوفير الرواتب وامتدت إلى ثلاثة أشهر، وأدى ذلك إلى توفير مليون دولار إضافية.

ولفت وكيل أول وزارة الخارجية إلى تجميد نشاط بعض البعثات في الخارج، وحذف البنود المتعلقة بالمظهر الشخصي من الموازنة، والاكتفاء بمرتبات رجال الأمن المكلفين بحراسة السفارات في الخارج، ويتكفلوا بمصاريف المظهر الشخصي، واستقطاع أي بنود خاصة بالملابس من الميزانية.