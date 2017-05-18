«تشريعة النواب» تنظر موازنة الهيئات القضائية الأحد المقبل

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تنظر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة النائب بهاء أبو شقة، الأحد المقبل، خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017-2018 عن الهيئات القضائية والجهات المعاونة.

وتنظر اللجنة قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رقم 216 لسنة 2017، بالموافقة على اتفاق قرض مبسط بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية، بشأن مشروع دعم الرعاية الصحية الأولية، والذي تقدم الوكالة بمقتضاه تسهيلا ائتمانيا في صورة قرض.

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كما تنظر اللجنة مشروعات 8 قوانين بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.