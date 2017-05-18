أخبار عاجلة

الأوقاف: أداء صلاة التراويح عبر الميكروفونات بالتنسيق مع المديريات -
وزير الثقافة يفتتح معرض "إفريقيا في عيون فناني مصر" -
عيش الليلة - "لعبة الصلصال مع إياد نصار ونجلاء بدر وأشرف عبد الباقي .. ارسم عفريت بالصلصال" -
مساء dmc - إستمرار حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والنيل -
إيناسيو يوجه الشكر إلى ميدو لهذا السبب -
بعد 24 ساعه من تداول الصورة التي أثارت الرعب بالجيزة وقيل أنها “جثة”.. الداخلية تكشف التفاصيل الكاملة بعد التوصل إلى السيارة وقائدها -
عيش الليلة - نجلاء بدر وقصة "العفريت في الاستوديو .. عفريت الشبشب" -
بالصور || التعليم تعلن عن قواعد دخول الامتحان لطلاب الثانوية العامة وتطبعها على ظهر رقم الجلوس ..وعقوبات للمخالف -
عيش الليلة - "لعبة الأغاني" مع إياد نصار ونجلاء بدر وأشرف عبد الباقي -
وزارة الصناعة : قريبا شركة جلياد الامريكيه تنتج دواء يشفي من مرض التهاب الكبد الوبائي سي بنسبة 98% -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

«تشريعة النواب» تنظر موازنة الهيئات القضائية الأحد المقبل

Google+ Print
«تشريعة النواب» تنظر موازنة الهيئات القضائية الأحد المقبل «تشريعة النواب» تنظر موازنة الهيئات القضائية الأحد المقبل

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

تنظر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة النائب بهاء أبو شقة، الأحد المقبل، خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017-2018 عن الهيئات القضائية والجهات المعاونة.

وتنظر اللجنة قرار الرئيس عبد الفتاح ، رقم 216 لسنة 2017، بالموافقة على اتفاق قرض مبسط بين والوكالة الفرنسية للتنمية، بشأن مشروع دعم الرعاية الصحية الأولية، والذي تقدم الوكالة بمقتضاه تسهيلا ائتمانيا في صورة قرض.

شاهد أيضا

كما تنظر اللجنة مشروعات 8 قوانين بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات. 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
وزير الثقافة يفتتح معرض "إفريقيا في عيون فناني مصر"

وزير الثقافة يفتتح معرض "إفريقيا في عيون فناني مصر"

كاسن: المستثمرون البريطانيون يتفهمون إصلاحات مصر الاقتصادية

كاسن: المستثمرون البريطانيون يتفهمون إصلاحات مصر الاقتصادية

ستاد مصر - ملخص الشوط الأول لمباراة الزمالك و وادى دجلة

ستاد مصر - ملخص الشوط الأول لمباراة الزمالك و وادى دجلة

اتفاق روسي إيطالي للتعاون في حقل الغاز المصري «ظهر»

اتفاق روسي إيطالي للتعاون في حقل الغاز المصري «ظهر»